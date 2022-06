Este viernes se hizo viral el video de una mujer que, desde la puerta de la comisaría 17º de Chimbas, denunció "abuso de autoridad" por la detención de sus hijos y realizó graves acusaciones.

"Ya no se cuántas veces detuvieron a mis hijos, simplemente por tener un tatuaje en la cara o por averiguación de antecedentes. (Los policías) se abusan, encima les joden los antecedentes a los chicos con causas por disturbios en la vía pública y los hacen pagar pagar multas de 3 mil o 5 mil pesos", aseguró Verónica Araya.

En ese sentido, pidió "proteger a nustros hijos porque esto es abuso de autoridad. Ellos (los uniformados) saben quiénes son los delincuentes, pero cuando uno les llama por algo que tienen que venir, no vienen. Ellos salen a cazar chicas o chicas, no a trabajar. Los cazan y los traen detenidos, es una vergüenza y ya he perdido la cuenta de cuántas veces han traido a mis hijos detenidos por contravención".

El video completo