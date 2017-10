El viernes por la noche, Matías Brizuela vio con sorpresa que un camión con el logo de la Municipalidad de Rivadavia circulaba en contramano. De golpe, advirtió también que estaba a punto de atropellar un perrito que permanecía en la calle. Como consecuencia, comenzó a tocar bocina para advertir la situación al conductor. Sin embargo, él continuó avanzando y atropelló al perro, que murió.

Según comentó el hombre, que publicó el caso en su cuenta de Facebook y recibió gran cantidad de comentarios, la situación se produjo alrededor de las 21,40, en Rastreador Calivar y Lavalle.

“Cuando vi que iba a atropellar al perro toco un bocinazo largo y continuo de aproximadamente 15 segundos. Pero este hombre me ignora totalmente y sigue su marcha, aplastando, destrozando a este perrito que se encontraba en el lugar”, relató.

Y agregó que “ante mi impotencia por la situación, me acerco aún más al conductor y me percato de que está conduciendo con auriculares y fumando un cigarro, no solo esto si no que con sus señas me hace saber que no moleste y que lo deje seguir haciendo su ‘trabajo’".

Sumado a eso, el hombre afirmó que a una cuadra “me encuentro un patrullero e hice mi denuncia oral. Pero el agente no quiso actuar. Fui a la Comisaría y no me quisieron recibir la denuncia”. Cabe destacar que, ante la consulta realizada por este diario en la Comisaría 13, los efectivos negaron que alguien haya intentado hacer una denuncia de este tipo.

Por otra parte, Brizuela aseguró que fueron la bronca e impotencia lo que lo llevaron a realizar la publicación en la red social, “para que se viralice y las autoridades de la Municipalidad tomen cartas en el asunto”, sostuvo.