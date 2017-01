La noche arrancó encendida. Un grupo de bailarinas subió al escenario para deleitar al público con Kimbara, un baile donde dejaron a la vista su sensualidad y comenzaron a subir la adrenalina, dos condiciones que se mantuvieron hasta el fin del evento.



Fue durante el cierre de la 21era edición del Festival Sambasol, organizado por la Agrupación Juventud y Amistad. Se realizó la noche del sábado pasado, en la Delegación Municipal Oeste de Chimbas, ante una multitud de gente que, pese a la lluvia, se quedó hasta el final.



Al ritmo de música típica de carnaval desfilaron las candidatas a Reina Juvenil que volvieron a explotar la sensualidad y la adrenalina. Hicieron su paso ante el jurado en traje de baño ante la ovación del público, especialmente el masculino que no paró los aplausos en ningún momento.



Sólo cuando la lluvia comenzó a caer, mezclada con fuertes ráfagas de viento. Pero, este contratiempo climático no malogró el evento, sólo ocasionó una suspensión momentánea de casi una hora, por cuestiones de seguridad. Nadie abandonó el predio.

Cuando se retomó el desarrollo del festival llegó el momento de mayor sensualidad y adrenalina.



Sin presentación ni desfile previo por cuestiones de tiempo, las candidatas a Bailarina Pasista subieron al escenario para comenzar a competir, luciendo exuberantes trajes que dejaron al descubierto gran parte de sus atributos.



Durante 2 minutos cada una derrochó sensualidad y adrenalina en busca de ser la mejor. Y ante una multitud que acompañó su baile con palmas, gritos y silbidos, especialmente cuando fue el turno de Loana Narváez y Natacha Ríos, dos travestis que también entraron en la competencia. Pero, la mejor fue Carolina Bustos que arrasó con los votos y se consagró como Pasista oficial de la Comparsa Sambasol.



Tras esta elección, y sin demoras, las candidatas a Reina desfilaron por última vez con vestidos de gala, con profundos escotes y transparencias que volvieron a resaltar su sensualidad y a encender al público.



El recuento de votos también se hizo sin pérdida de tiempo y dio como ganadora a Tania Belén Torres.

La noche terminó con el recital de Leo Jorquera que hizo bailar a la gente.

Para destacar



Otros elegidas

Rocío Sánchez fue electa Virreina Juvenil, mientras que Antonella Muñoz obtuvo el título de Miss Elegancia, y Rocío Farías, el de Miss Simpatía. En tanto que Ludmila Manrique y Santino Montana fueron electos Bailarines Infantiles. Mientras que Azul Puebla fue electa Reina Infantil.



Ayuda oficial



Luego de las elecciones y de la entrega de premios, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, le entregó un subsidio de 90.000 pesos al presidente de la Agrupación Juventud y Amistad, Roberto Cataldo. El funcionario dijo que le dará esta ayuda a todas las agrupaciones.





Cuerpo de baile



Además de la Pasista, el jurado eligió a Martina Rivera como Primera Bailarina; a Rocío Sánchez como Segunda Bailarina; a Yamila Lucero, Tercera Bailarina; a Loana Narváez como Cuarta Bailarina y a Guadalupe Pinto, como Quinta Bailarina. Para este último título hubo desempate.



El aguante



Cuando comenzó a llover, la gente no se movió de su lugar, y sólo buscó la manera de protegerse. Algunos previsores llevaron paraguas y no tuvieron problemas, el resto que no tuvo esta precaución se cubrió la cabeza con las sillas plásticas. Las mamás con bebés ingresaron al salón.