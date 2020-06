Debido al buen status sanitario que atraviesa la provincia y a la situación compleja que se vive en Buenos Aires, no pocos comenzaron a especular con la posibilidad de que San Juan pueda recibir pacientes con Covid-19 para brindarles ayuda sanitaria, sin embargo desde Gobierno lo descartaron de plano

En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, la Ministra de Salud aseguró que si bien desde Nación no han recibido un pedido de ayuda, los equipos e insumos están destinados a sanjuaninos.

"Estamos siempre disponibles, pero nuestros recursos no son infinitos y ademas tenemos una planificación pensada para San Juan. Me parece que cada uno cuida lo que tiene porque estamos insertos en una pandemia y no sabemos en qué momento puede desencadenarse una situación compleja", aseguró Alejandra Venerando.

Según manifestó, actualmente el sector público cuenta con 120 camas con respiradores, que pueden llegar a 200 con las últimas adquisiciones, mientras que en la parte privada hay unas

50 camas. "Tenemos equipos e insumos, pero esperamos no tener que usarlos", sentenció.

En cuanto a las acusaciones de Salta respecto al accionar de San Juan en el caso del camionero infectado, Venerando evitó entrar en polémicas. "Esta mañana nos hemos comunicado con la Ministra de esa provincia, hay una buena relación. Entienden que hicimos un buen cuidado del camionero que además, al llegar a Catamarca se encapsuló y le hicieron un seguimiento. Es un tema cerrado.

Cabe recordar que esta mañana el secretario de la Gobernación, Matías Posadas, había dicho que la maniobra hecha por las autoridades sanjuaninas fue "muy riesgosa" y que tenía en mente realizar una queja formal a Nación.Por otra parte, la funcionaria dio por finalizada las asperezas que hubo en un principio con el sector médico. "Nosotros hemos tenido un diálogo importante y en este momento en la que la pandemia nos está afectando, esto no se debe perder. Entiendo que no podemos convencer a todos pero el trabajo que están haciendo es excelente, le han puesto el hombro a la situación y lo van a seguir haciendo".

Alejandra Venerando habló también de la situación de los camioneros y a las quejas debido las largas filas que tienen que soportar por los rigurosos controles sanitarios. "Ellos son esenciales y además tienen permiso de circulación. Hay que tratar de cuidarlos y establecer medidas más profundas para eso. El virus puede ingresar a San Juan por cualquiera que entre a la provincia, por eso debemos intensificar esos cuidados. No es la idea generar caos, esperamos que el tema se vaya agilizando con el correr de los días. Los estamos cuidando", concluyó.