Luego de las imágenes en las que se puede observar a miles de peces muertos en el dique Los Cauquenes, de Jáchal, un especialista de la Secretaría de Ambiente aseguró que la situación era inevitable, por el estado del espejo de agua que se encuentra “obsoleto”.

“Lo que ha pasado ha sido un problema de caudal. Hay que aclarar que nosotros realizamos controles ictícolas, no tenemos poder de fiscalización, eso en este caso le corresponde a Hidráulica. En ese contexto, hace 4 años atrás hicimos un monitoreo en ese espejo de agua porque se había reflotado la idea de que fuera pesquero. En ese momento nos opusimos rotundamente, porque ese dique ha cumplido su ciclo”, explicó Cristian Quiroga, Director del Parque de la Biodiversidad.

E indicó que, el dique “está embancado, lo que ha hecho que descienda considerablemente la cota. En ese momento hicimos el monitoreo y ni siquiera pudimos ingresar en lancha con motor por la escasa profundidad, que era de 2,50 metros, lo que no es nada”.

Por eso, según sostuvo, lo que sufrieron ahora los peces fue “anoxia, es decir, falta de oxígeno en la sangre. Esto se debe a la escasez de agua y el consecuente aumento de la temperatura. Y es que, a priori, el espacio está lleno de sedimento”.

En cuanto a los peces que habitan ese dique, detalló que “hay que aclarar que, a pesar de lo que se dice, nosotros no hicimos siembra ahí, porque sabemos que las condiciones no son las necesarias. Los pejerreyes que están ahí son los que se han filtrado del Dique Cuesta del Viento, que se han criado en ese pequeño ecosistema. Pero esto no implica que sea propicio para la cría y para la reproducción de esa especie. Más que dique, ese lugar tiene una particularidad de lago, era de esperar que pasara esto, era inevitable”.

Aparecieron miles de peces muertos en el dique Los Cauquenes, de Jáchal. pic.twitter.com/fhepXev5zI — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 29, 2021

En relación a lo que sucedió en particular en los últimos días, Quiroga comentó que “hablamos con Hidráulica y lo que nos han dicho es que, a la escasa profundidad del dique y a la falta de caudal se sumó la rotura de un caño de abajo, que está chupando el sedimento y largando el sedimento con agua”.

En ese contexto, “esta mañana viajaron dos técnicos para hacer un informe. Luego, con la Dirección de Conservación de Ambiente y el municipio de Jáchal vamos a sacar los peces muertos que más se pueda para aminorar el impacto ambiental. Pero hay que aclarar que hay zonas del espejo que no son accesibles por el fango, lo cual es muy peligroso. A la vez, ya se solicitó a Hidráulica que aumente el ingreso de agua para asegurar un caudal ecológico que permita salvar a los peces que aún están vivos por haber quedado en los pequeños charcos”, indicó el especialista.

Mientras que, al referirse al futuro del espacio, aseguró: “Hay que ver qué va a hacer Hidráulica con ese dique, que no está en función y en el que se ha armado un ecosistema muy precario. Es un tema que ellos tienen que resolver”.