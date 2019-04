En la delegación de Jáchal del Anses queda un sólo empleado y por ello, la gente llega a las 4 de la mañana para obtener uno de los 50 números que se reparten a diario. Según dijo Rodolfo Colombo, la situación continuará así hasta encontrar alguien que quiera trasladarse a aquel departamento ya que desde que sumió no se han producido nuevos nombramientos

"Estamos haciendo una búsqueda interna, a nivel nacional no se está incorporando gente en ninguna órbita. Desde que estoy en Anses se jubilaron 8 personas y no ingresó nadie. Es una política austera que hace falta para no aumentar el gasto del Estado, pero que tiene estas consecuencias", dijo.