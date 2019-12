Luego del fuerte ventarrón que azotó a la provincia en plena Nochebuena, cientos de usuarios permanecen aún sin luz. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Eduardo Tejada, Jefe de Operaciones de Energía San Juan, se refirió a la actuación de la empresa en estas horas, después de lo ocurrido, y admitió que no esperaban un fenómeno de esa envergadura.

"Es comprensible que el usuario se queje de que para una fecha tan sensible no haya tenido luz, está claro, estamos haciendo lo imposible para que los pocos que quedan sin servicio lo recuperen. Sabíamos hace 10 días que había posibilidad de tener viento sur muy fuerte, pero desde hace 20 años que no tenemos un viento que supere los 120km/h. En Rawson y Benavidez, llegó a las 22, y a esa hora alcanzó a 118 km/h. Después incluso aumentó", dijo.

"Sabíamos que íbamos a tener problemas con la luz, pero 23 mil usuarios sin servicio no lo imaginábamos", agregó. En cuanto a las tareas, empezamos a trabajar cuando el viento se calmó un poco, porque por razones obvias durante el pico no se pudo.

El titular de Seguridad, Carlos Munisaga responsabilizó directamente a Energía San Juan y aseguró que hubo "problemas de comunicación". "Yo con Munisaga no hablé y mi gerente técnico tampoco. Tenemos comunicación directa con el Cisem o el 911 donde nos avisan que puede haber peligros y hemos tenido comunicación fluida con el secretario de Servicios Públicos. Hemos tenido contacto también con los intendente de 9 de Julio, con el de Chimbas que estuvo a la par nuestra trabajando, con el diputado Allende y con el presidente saliente de OSSE".

"Cuando llegó el viento, esas primeras 2 o 3 horas, quedaron sin servicio unas 23 mil personas. En este momento tenemos unos 2000, el resto ha sido repuesto. Durante el día y la noche debería estar el 100%. Si queda algo va a ser mínimo. Tienen que quedar en claro que quienes trabajan son seres humanos y una persona que trabajó 12 horas hay que mandarla a la casa si no se nos muere, porque puede cometer un error por cansancio. Estamos trabajando en altura y con electricidad", señaló.

En cuanto a las reiteradas quejas de las personas que señalaron que jamás pudieron comunicarse por teléfono para realizar el reclamo, Tejada aseguró que el call center funcionó bien y responsabilizó del colapso a quienes llamaron más de una vez. "Algunos hacen el reclamo y creen que insistiendo se acelera la solución, cuando en realidad ese insistir entorpece la entrada de otra llamada que todavía no ha tenido la oportunidad de entrar. Tenemos 90 líneas en el call center. Una vez que se hace el reclamo, ya está. No hay que llamar de nuevo", agregó.

Además, dijo que si algún usuario sufrió daños en electrodomésticos, tienen que acercarse a Energía San Juan y "serán atendidos".