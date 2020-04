Entrando a la cuarta etapa de la cuarentena por el coronavirus, se están produciendo las flexibilizaciones en las provincias con menos casos y poca o nula circulación del virus, especialmente en cuestiones laborales. Sin embargo, por el momento se desconoce qué pasará con niños y adolescentes en la nueva extensión del aislamiento que se realizará durante el comienzo de mayo.

En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, Andrea Weidmann, jefa de Pediatría del Ministerio de Salud Pública, aseguró que sería muy bueno que los niños tuvieran la posibilidad de salir algunos minutos, tomando todos los recaudos del caso.

"Con el coronavirus estamos haciendo camino al andar, es todo nuevo. Creo que debe depender de la realidad infectológica de cada lugar y de la circulación viral. Por eso se está evaluando qué va a pasar. Si acá se flexibilizan algunas actividades, probablemente también pueda hacerse con las salidas de los niños, tomando determinadas precauciones. El problema con los más chiquitos es que a veces son difíciles de controlar con respecto a los cuidados para no infectarlos", señaló la profesional.

Weidmann sostuvo también que San Juan es una provincia privilegiada "porque no tenemos circulación viral y a lo mejor eso se puede considerar para las salidas de los niños".

"Sabemos que esta situación genera mucha angustia, sobre todo en los más chiquitos que no pueden expresar sentimientos. Llantos, trastornos de sueño, de miedos. No es lo mismo pasar la cuarentena en una casa con varias habitaciones y un patio, a pasarla en un departamento. Cada situación es particular, pero para los niños sería fantástico poder salir un rato", concluyó.