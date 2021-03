Emprendedora. La emprendedora Silvina Luna Manrique ofrece un servicio de astroturismo.

Ella tiene 34 años, él 37. Ella nació en San Juan, él en Chubut, pero se convirtió en sanjuanino por opción. Ella es licenciada en Turismo, él es especialista en artes visuales. Cualquiera puede imaginar que nada los une, pero comparten los mismos sueños, pasiones, gustos y hasta la misma suerte. Ambos fueron preseleccionados para participar de un viaje a la mismísima Luna, que terminará haciendo un grupo de 8 personas, entre las que ellos dos aspiran a estar. La odisea se realizará en 2023, financiada por un magnate japonés. Dentro de unos días comenzará el proceso de selección final de los participantes y los dos anotados por San Juan le dijeron a DIARIO DE CUYO que tienen muchas esperanzas de ser elegidos para esta experiencia sin precedentes.

Ninguno oculta su pasión por el espacio y por todo lo relacionado a las misiones a diferentes planetas. A modo de inventario comenzaron a enumerar las actividades que realizan en forma permanente para mantener viva esta pasión que los llevó a tener la posibilidad de un viaje a la Luna. "Siempre tengo la mirada puesta en las estrellas, es algo que me carga de energía. También en forma permanente navego en Internet y por las redes sociales para estar al tanto de todos los temas relacionados a las misiones espaciales y avances en la materia. Justamente así me enteré de este concurso en el que me anoté sin siquiera detenerme dos segundos a pensar. Fue algo instintivo porque poder hacer este viaje sería realmente concretar un sueño, ya que desde niño soñé ser astronauta y dedicarme a esta actividad", dijo Andrés.

Y Silvina redobló la apuesta. Dijo que por su afición por los temas espaciales retomó la carrera de Astronomía que había abandonado y pasó a formar parte de un círculo de astrónomos profesionales y novatos y que fue a través de ellos que se enteró del concurso. "Ya me siento en la Luna con sólo pensar que puedo ser seleccionada para este viaje. Cuando recibí la notificación de que había sido preseleccionada no lo podía creer. Pensar que puedo llegar a participar de esta propuesta innovadora no me deja dormir", sostuvo.

Apasionado. Andrés Jones, junto a uno de los meteoritos más grandes de América latina.

Pero esta no sería la primera experiencia espacial que protagonizarán ambos. Ya tuvieron una posibilidad, aunque no de tal magnitud como sería este viaje. Los dos enviaron sus nombres al espacio a través de sondas que participaron de una misión. Silvina lo envió a Plutón y Andrés, a Marte. También fue por una convocatoria que descubrieron en las redes sociales. "Todo esto me apasiona, por eso hasta soy fanático de las películas de ciencia ficción sobre el tema. Mi preferida es Ad Astra, hacia las estrellas, protagonizada por Brad Pitt, que hace de astronauta. En esta película se muestra que en la Luna hay hasta un aeropuerto. Y la ciencia ficción no es más que un adelanto de la realidad", sostuvo Andrés.

Star Wars y Los Guardianes de la Galaxia son las films favoritos de Silvina. Aunque prefiere realizar actividades que la hagan sentir en el espacio. Es por eso que puso en marcha un emprendimiento de astroturismo que incluye el servicio de observaciones en un Área Protegida.

Y Andrés no se queda atrás. Se dedica a astrofotografía, es por eso que ya sueña con hacerle una foto de cerca a la Luna. "Si me toca viajar voy a hacer lo imposible para comprar una cámara de fotos de último modelo para tener la mejor imagen de la Luna, aun estando en movimiento, ya que el viaje consiste en orbitar alrededor de ella. Ay, me imagino, abriendo una ventanilla de la nave y estirando la mano para tocarla. Es lindo soñar. Bueno, sólo hay que esperar lo que nos depara la suerte", sostuvo.

Los jóvenes contaron que a partir el 15 de marzo comienza el proceso de selección de los participantes para este viaje. Dijeron que lo primero es una entrevista personal y que desconocen qué preguntas les harán, pero que están tranquilos porque confían en la buena suerte. "No estoy ansiosa ni preocupada. Algo en el universo hizo que fuera preseleccionada y lo dejo al destino que se concrete o no este sueño. Si no me toca ir, no me voy a frustrar y voy a continuar con mi vida y mis pasiones. Y con la seguridad de que tendré una segunda oportunidad para viajar al espacio", dijo Silvina.



La expedición

La convocatoria para viajar al espacio y orbitar la Luna dentro de dos años la lanzó el millonario japonés Yusaku Maezawa, en una inversión de apoyo a la empresa Space X. Maezawa escribió en Twitter: "Ocho de ustedes de todo el mundo para abordar un vuelo privado sin precedentes que orbitará el satélite terrestre".