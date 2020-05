El centro comercial y los shoppings de la provincia vuelven a funcionar con atención al público desde el lunes, por días y número de DNI. Por eso, se estima que la cantidad de personas en la calle aumentará de manera notoria, por lo que desde Gobierno pidieron mucha responsabilidad tanto para el público, como para los comerciantes.

En declaraciones al programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el secretario de Seguridad de la proincia estimó que habrá unas 200 mil personas en circulación, diariamente.

"El aislamiento seguirá para menores de 18 y mayores de 60. Ellos no pueden salir al centro, para evitar aglomeramientos. El resto tendrá habilitada la circulación, con nuevas actividades. Serán 200 mil personas en las calles, por lo que es clave el apoyo, la responsabilidad individual", dijo Carlos Munisaga y recordó que las salidas no son recreativas ni de esparcimiento y que tienen fines comerciales.



"Hay un fin de consumo concreto, específico. Esto no es para que la gente vaya a dar vueltas, sin consumo. Para que esto funcione, es clave la ayuda del comerciante, que sea responsable. Para que empiece a funcionar el sistema, la gente debe respetar las medidas y el comerciante hacer respetar", agregó.

Munisaga sostuvo que van a realizare controles, monitoreos, donde haya filas se acercará la policía controlando el DNI. Además, recordó que habrá sanciones para quienes no cumplan, como clausura y multas de hasta 150 mil pesos.

Cabe recordar que los lunes, miércoles y viernes podrán entrar a comercios o shoppings las personas cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y 4; mientras que los martes, jueves y sábados será el turno de los que tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.