Luego de las restricciones adoptadas por el Gobierno Nacional ante la segunda ola de coronavirus que ya está en el país y en pleno debate del Acuerdo San Juan, desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan solicitaron que los bares y restoranes cierren sólo una hora antes de lo que lo vienen haciendo, y no a las 23 como sugirió Alberto Fernández.

"Hemos planteado la situación que vive el sector, hemos planteado que San Juan no es Buenos Aires, Córdoba ni Mendoza. Tenemos un status sanitario que no tiene que ver con el del resto de las provincias y esto es gracias al excelente trabajo que el gobierno ha hecho. Solicitamos mayor control en las fiestas clandestinas, con detenidos y multas más caras. Nosotros vamos a ser más duros en los protocolos, pedimos bajar una hora el horario que teníamos e ir viendo qué sucede. Si se complica, bajar un poco más", señaló Rubén Miodowski, vicepresidente del grupo qye nuclea al sector gastronómico, en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento.

Miodowski sostuvo que la idea es cerrar viernes y sábados a las 2, y el resto de los días a la 1. "La reunión es para que entre todos tomemos una decisión, los responsbles somos todos".

"El virus no está en la gastronomía, no está de noche, por qué vamos a afectar el trabajo de 4 mil personas. Cerrar a las 23 como propuso el presidente es prácticamente lo mismo que no abrir", concluyó.