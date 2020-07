Durante la jornada de ayer, Consejo Federal de Educación aprobó el protocolo nacional para el retorno a las escuelas, que podría darse durante los primeros días del mes de agosto, sólo con los alumnos de los últimos años de las escuelas primarias y secundarias.

Oscar Nasisi, rector de la Universidad Nacional de San Juan, aseguró que los colegios preuniversitarios deberán adaptarse aunque todavía no hay nada definido con respecto a lo que sucederá con las facultades. "Si bien hemos venido trabajando sobre la posibilidad del regreso a las aulas en agosto, queremos ver bien el documento. Tenemos algunos inconvenientes de infraestructura, cantidad de alumnos, podríamos hacer turnos rotativos, mezclar clases presenciales con virtuales, pero en principio podríamos volver en agosto", dijo en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

Con respecto a las facultades, Nasisi dijo que el próximo 14 de julio va a haber una reunión con el Ministro de Educación de la Nación para elaborar un protocolo que contemple la vuelta en las universidades. En este sentido, el rector aseguró que las clases teóricas podrían ser virtuales pero las prácticas o de laboratorio, presenciales.

"Lo que va a pasar en agosto será refuerzos o acondicionamientos para aquellos chicos que no pudieron estar en la virtualidad. No se va a perder el año. Vamos a hacer todo lo posible para que los chicos puedan seguir", indicó y agregó que no se descarta que las clases de este ciclo lectivo se extiendan durante diciembre y febrero de 2021.

"Estamos trabajando con la provincia para ver cómo podemos coordinar mejor las acciones

es un año completamente atípico. Hemos tenido pérdida de matrículas, pérdidas de impartir conocimiento y esto lo vamos a tener que contemplar de alguna forma. Tenemos que ver cómo hacemos para que los chicos queden de una mejor manera posible de cara al futuro", sostuvo.

De todas formas, Nasisi fue contundente respecto a la posibilidad de que todos los alumnos pasen de año sin haber aprobado las materias. "No estoy de acurdo. Sí creo que debemos facilitarles las oportunidades para poder acoplarse de la mejor manera. Hacerlos pasar sin aprobar sería hacerles un daño", concluyó