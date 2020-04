Cuando el reloj marcó las 12 de este jueves, comenzó a regir un paro de colectivos por 24 horas en todo el interior del país incluyendo a San Juan.

La medida, resuelta anoche a última hora por la Unión Tranviaria Automotor, es en reclamo a la "critica situación económica que están atravesando los trabajadores del interior del país (...) por la declaración de la cuarentena. Incumplimiento del pago de salarios", según reza el comunicado gremial. Sin embargo, la delegación local, dijo que en San Juan sí se complicó con el pago a los choferes pero es en "solidaridad".

Esta decisión de seguir con la medida de fuerza, cayó muy mal en las autoridades locales que hoy bien temprano se mostraron molestas: "El paro acá no tiene pies ni cabeza. Yo entiendo la solidaridad con los trabajadores de otras provincias, pero no es la situación de San Juan y no compartimos la medida”, había manifestado a este diario la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone.

Si bien hubo negociaciones hasta último momento, el jefe de la UTA local, Héctor Maldonado, dijo que la medida sigue en pie. De esta manera, los colectivos no circularán por 24 horas.