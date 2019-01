Hoy se celebra el Día de Reyes Magos y algunas personalidades destacadas de la provincia contaron cuáles fueron sus regalos inolvidables. DIARIO DE CUYO entrevistó a veinte sanjuaninos con importante trayectoria en diferentes ámbitos para conocer algunas intimidades sobre cómo vivieron durante su niñez la celebración de un día como hoy.

Algunos se emocionaron hasta las lágrimas, al recordar el enorme esfuerzo que hicieron sus padres para poder hacerles llegar el juguete soñado o por el solo hecho de revivir, después de muchos años, esos momentos especiales que vivieron de niños.

También, estos famosos hablaron cómo estos regalos especiales fueron decisivos y hasta les marcaron el futuro. Fue el caso del juez de Paz de 9 de Julio, Juan Carlos Noguera, que tras recibir de regalo de Reyes un disco de los Beatles, comenzó a tocar el bajo y hasta formó una banda que aún toca los fines de semana, pero en su casa. También Cecilia Román, la boxeadora campeona, habló de la influencia de los regalos. Sostuvo que la ponía de mal humor que los Reyes le regalaran muñecas, porque ella siempre quería pelotas o cualquier elemento deportivo que le generara adrenalina.

A continuación, cada una de las anécdotas de los famosos.

SERGIO UÑAC Gobernador de San Juan

"Desde mi niñez fui fanático del ciclismo y salía a la calle para ver pasar las carreras. Por eso sentí que el mejor regalo de Reyes Magos que recibí fue mi primera bicicleta. Ahí no sólo pude cumplir el sueño de andar en bici, sino también de comenzar con una pasión que aún mantengo. Los fines de semana o cuando tengo algún tiempito libre salgo a pedalear un rato. Cada vez que lo hago me acuerdo de esa primera bicicleta que recibí un 6 de enero".

LUIS MARTÍNEZ Jefe de Policía de San Juan

"Mi mejor regalo fueron los patines, algo que en mi niñez era casi imposible adquirir sobre todo para una familia humilde como la mía. Hasta dejé de pedírselos a los Reyes pensando que nunca me los traerían. Un 6 de enero mi padre me llevó a la casa donde vivía el dueño de una tiende deportiva. Ahí me entregó los patines, diciéndome que los Reyes se habían equivocado de casa. Fue inolvidable porque después entendí el esfuerzo que hizo mi padre para ayudar con ese regalo".

RÓMULO CÁMPORA Sacerdote en Rodeo, Iglesia

”De niño era fanático de las películas de indios y cowboys. Me pasaba horas frente a la tele viendo estas películas. Por eso mi regalo inolvidable de Reyes Magos fue un fortín de madera de gran tamaño que traía estos personajes y hasta carretas. Recuerdo que me levanté a las 3 de la mañana para ver si sorprendía a los Reyes en mi casa y la que me sorprendió fue mi madre. Me dijo que si estaba despierto los Reyes no vendrían. Me fui a dormir de inmediato”.

JUAN HIERREZUELO Basquebolista profesional

"El regalo de Reyes Magos que quedó grabado en mi memoria por su importancia fue un set de construcción que traía diferentes tipos de herramientas y maderas. Lo usaba para jugar a ser arquitecto un día, electricista al otro día. Para mí fue muy divertido tener este juego, pero a mi mamá la volvió loca. Con el afán de construir que yo tenía le desarmaba algunos artefactos y hasta le clavaba maderas en las patas de las sillas".

ARMANDO SÁNCHEZ Ministro de Des. Humano

"Mi regalo favorito es algo que ahora está prohibido. Espero que Raúl Tello, de la Secretaría de Ambiente, no se entere porque va a querer labrarme un acta de infracción seguro. Es que el regalo más especial de Reyes Magos que recibí fue un trampero para cazar pájaros. Cuando era chico vivía con mi familia en una zona de Carpintería, en Pocito, donde no había ni agua potable ni luz, y la única diversión que teníamos los niños era atrapar pajaritos, pero sin lastimarlos".

MARCELO ORREGO Intendente de Santa Lucía

"De niño siempre soñaba con emprender aventuras junto a mis amigos y pude lograrlo cuando los Reyes Magos me trajeron de regalo mi primera bicicleta. Para mí fue algo muy especial porque era tener mi primer vehículo y la independencia para ir a diferentes lugares. Dedicaba un par de horas diarias a limpiarla para que siempre estuviera brillante e impecable. Usé esa bicicleta por muchos años y siempre con el mismo entusiasmo de la primera vez".

ALEJANDRA VENERANDO Ministra de Salud Pública

”Mi regalo especial fue una hermosa muñeca Fiorella que hablaba y caminaba. Era un juguete muy caro y mi madre con mi abuela hicieron un gran sacrificio para poder ayudarles a los Reyes. Encima yo les había pedido que me trajeran hasta ropita para cambiarla. Y también la tuve. Eso se lo debo a mi querida abuela: le tejió al crochet un par de prendas a la muñeca para dejarlas junto a los zapatos que puse con pasto y agua en el fondo de mi casa”.

ADRIANA GARCÍA NIETO Ministra de la Corte

"Mi regalo inolvidable de Reyes Magos fue un par de patines por la sorpresa de recibirlo. Primero porque era algo que estaba de moda, pero que era bastante caro, por lo que pocos niños tenían la posibilidad de tener esto. Segundo, porque recibí los patines cuando estábamos fuera de la provincia con mi familia, disfrutando de las vacaciones. Yo pensé que los Reyes Magos no iban a saber dónde encontrarme para dejarme el regalo".

PABLO PASTOR Productor de Fiesta del Sol

"Todos los regalos de Reyes fueron especiales, pero uno fue inolvidable porque me enseñó una lección. Como era muy ansioso revolví toda la casa para encontrar el regalo de antemano. Lo encontré y lo abrí. Era un set de construcción y sin querer le rompí un par de piezas. Lo escondí y luego negué haberlo roto. Mis padres, para que aprendiera la lección, no me entregaron ni ese ni ningún otro regalo para ese día de Reyes. Así aprendí a dominar mi ansiedad".

JOCELYN MAURO Reina del Sol en ejercicio

"Mi regalo inolvidable fue un par de zapatillas rosadas con rueditas en la parte trasera. Fue especial por la forma de entrega. La madrugada del 6 de enero se vació la pileta Pelopincho que estaba en el fondo de casa y mis papás me dijeron que los camellos se tomaron toda el agua. Incluso había restos de pasto por todos lados y hasta huellas de herraduras en el suelo. Ese vez realmente sentí que los Reyes Magos habían estado en mi casa y me habían dejado el regalo".

JUAN C. NOGUERA Juez de Paz de 9 de Julio

"Mi regalo especial para Reyes Magos fue un LP (long play) de los Beatles, "Let it be". Este disco fue determinante en mi vida para darme cuenta de lo que genera la música en una persona, sobre todo la música única e inigualable de este grupo. Esto en un futuro me influyó para decidirme a tocar el bajo, cosa que hago todas las semanas con mi banda, en casa. También fue especial una bicicleta Cinzia roja con la que compartí varias aventuras con mis amigos".

PATRICIA VIZCAINO Cantante de tango

"Recuerdo un regalo especial de Reyes, pero por la situación. Estaba con mi tío de 11 años en la casa de mis abuelos en Santa Teresita, en la Costa Atlántica. La tarde anterior a Reyes volvimos de la playa y sorprendimos a mi abuela con los regalos que habían adelantado los Reyes. Ella apurada los tiró dentro del lavarropas sin darse cuenta que tenía agua. Al otro día recibí la muñeca empapada. Me dijo que era porque los Reyes tuvieron que cruzar el mar para llegar a la casa".

GASTÓN CHANAMPA Maquillador de la FNS

"Mi papá tenía una lancha con la que salía a pescar siempre que íbamos a Valle Fértil a visitar a nuestros familiares. Como yo era muy chico no me dejaba subirme a la lancha y eso me ponía muy triste. Por eso me sentí feliz cuando los Reyes Magos me regalaron una lancha de juguete hasta con los mismos colores de la lancha de mi papá. Disfruté mucho jugando con mi lancha a la orilla del lago y junto a mi papá que me acompañó en esa aventura".

CECILIA ROMÁN Boxeadora profesional

"Yo fui un caso muy especial. Me desilusionaba cada vez que los Reyes Magos me dejaban de regalo muñecas al lado de los zapatos. Yo siempre quería cosas relacionadas al deporte y que me permitieran estar en acción. Por eso mis regalos inolvidables fueron una pelota de vóley y un juego de tenis. Me sentí en la gloria. En el fondo de mi casa atravesaba una lana para armar la red y jugar hasta por las noches. Siempre quise adrenalina en el juego".

GUILLERMO KUCHEN Actor de teatro y televisión

"Siempre pasé el Día de Reyes Magos en la casa de mis abuelos paternos en un pueblo de Santa Fe, en medio del campo. Y mi mejor regalo era disfrutar ese día jugando con mis primos a los que veía una vez al año y sólo para esa ocasión. No me importaban los regalos que me dieran, siempre recibía golosinas y algún juguete, porque yo era feliz compartiendo todo el día con mis abuelos y mis primos. Levantarme temprano y desayunar con ellos era mi mejor regalo".

DANIEL TORRES Artista y humorista

"Mi regalo inolvidable de Reyes Magos lo recibí cuando tenía 7 años. Fue una bicicleta, algo que ya había pedido antes, pero que no había recibido aún. Para mí fue especial porque fue el último regalo que recibí con la ilusión de poder ver alguna vez a los Reyes. Al año siguiente, por algunos amigos que decían que los Reyes no existían, perdí la ilusión de que ellos llegaban a mi casa cada 6 de enero. Mis padres igual sostuvieron mis esperanzas".

GLADYS RODRÍGUEZ Diseñadora de alta costura

”Hasta el día de hoy vivo con muchísima ilusión el Día de Reyes Magos, porque aún sigo recibiendo regalos, todos tan especiales como la primera bicicleta. Tenía 6 años cuando me la regalaron y ver cómo toda mi familia estaba a mi alrededor para enseñarme a andar, fue lo más especial de todo. Fue como vivir un momento mágico, sobre todo cuando di la primera pedaleada. Sentí que volaba en un mundo de fantasía. Fue una vivencia increíble”.

DANIEL SEBASTIAN Capellán en el Hospital

"Mi regalo preferido fue algo muy sencillo, pero muy querido porque me lo hizo una tía materna junto a los Reyes, ella era mi compinche para todo y me consentía en todo. Me regaló un volantín blanco con flecos azules alrededor y con la imagen del Hombre Araña en el medio. Ese día de Reyes Magos nos pasamos todo el día remontando el volantín con mi tía. Fue realmente un momento inolvidable para mí, ya que me encantaba compartir con la familia".

MARIBEL AGUIRRE Ciclista profesional

"Siempre fui fanática de las muñecas. Eran mi juguete favorito. Y siempre quería tener las que estaban de moda y las que eran más grandes, por eso me sentí más que dichosa cuando los Reyes Magos me trajeron un Pepona gigante. Amaba esa muñeca y la llevaba conmigo a todas partes. Quise tenerla para siempre, pero jugué tanto con ella que terminó por romperse de tal manera que no la pude ni reciclar. La "pepa" fue inolvidable para mí".

DINO MINOZZI Federación Económica

"Han pasado tantos años desde mi niñez que ya se me han borrado algunos recuerdos. Pero hay un regalo que recibí en Reyes Magos que fue inolvidable para mí por lo que trajo aparejado. Fue mi primera bicicleta. En esos tiempos tener una bicicleta era como lo que significa hoy tener un cuatriciclo o una moto. Pero lo más importante fue que logró afianzar una hermosa relación fraterna con mi hermana. Yo la llevaba a pasear a todos lados en mi bici".