Una publicación de una joven sanjuanina en las redes sociales comenzó hacerse viral en la siesta de este martes. Se llama Flavia Gómez y en la mañana de ayer había ido a probarse su vestido de bodas que utilizará el sábado en su casamiento, pero al regresar a su domicilio a bordo de su moto, en un momento perdió una de las bolsas en la que tenía las mangas y la cola del vestido.

"Ayer se me cayó de la moto una bolsa blanca con una tela larga blanca (que es la cola del vestido de mi casamiento) y unas mangas como las de la foto.. realmente no se en que momento puede a ver sido pero se que se cayo, y seguramente alguien la pudo a ver levantado.. ahora dejo unas fotos si pueden ayudarme a compartir y encontrarlo se los agradecería con todo mi corazón. Realmente la estoy buscando desesperada, mi casamiento es el próximo sábado y no paro de llorar de la desesperación de encontrarla, se que hay gente buena y puedo encontrarla.. muchas gracias y les agradezco por ayudarme a compartir y al que me lo devuelva le ofrezco recompensa", escribió la chica en su Facebook personal y la publicación rápidamente se viralizó en esa red social y en Instagram también.

La chica recorrió varias veces los lugares por donde transitó pero no tuvo éxito en su búsqueda, es por eso que pide la colaboración de quien pudo haber encontrado la bolsa. Entre las 12 y las 13 horas del lunes, fue hacerse una prueba de su vestido, contó que viajó por calle 25 de Mayo hacia el Este hasta calle General Acha, luego por General Acha viajó hasta calle San Lorenzo, luego fue por calle Tucumán hasta calle Rodríguez.