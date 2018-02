Juntas como hace un año. DIARIO DE CUYO reunió a la Reina y Virreina del Sol para que contaran cómo están viviendo sus últimos días como soberanas. Las chicas se mostraron relajadas y alegres.

Hace casi un año las coronaron. Durante este tiempo viajaron por varias provincias representando a San Juan y también hicieron que los turistas que visitaron los departamentos sanjuaninos se sintieran bien recibidos. Filmaron publicidades para privados y para el Ministerio de Turismo, fueron protagonistas en videos musicales, organizaron campañas solidarias y con mucho esfuerzo siguieron con su vida habitual. Ellas son Abril Oyola y Carolina Oro, la reina y virreina del Sol respectivamente, quienes comenzaron la cuenta regresiva para entregar sus atributos.

Solidaria. Abril participó de varias campañas solidarias a lo largo de su reinado. En varias de ellas fue como reina y como odontóloga para ayudar a los chicos.

En una charla privada con DIARIO DE CUYO, las chicas comentaron que sienten que no les quedaron asignaturas pendientes y que no sienten dolor por dejar de ser las soberanas, sino que están ansiosas de volver a retomar sus proyectos de vida y seguir forjando su futuro personal. ‘El reinado tiene un tiempo sabio. Es de un año y creo que es el plazo justo para no agotarse de más. No siento nostalgia, sino felicidad porque viví muchas experiencias y porque crecí mucho. Cumplí todos mis objetivos. Espero con ansiedad volver a mi vida de antes y llevar adelante otros planes‘, dijo con una sonrisa enorme Abril Oyola, la reina del Sol; mientras que Carolina Oro, la virreina, contó que ella tuvo un año muy fructífero y que tampoco siente tristeza por el reinado que termina. ‘Sabemos que tenemos un año para disfrutar y eso es lo que hice. Ahora voy a retomar mi vida, mis estudios, con todas las pilas y algunos proyectos nuevos‘, dijo la pocitana. Las soberanas entregarán sus atributos a sus sucesoras el próximo 24 de febrero en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello.

Con los niños. Estar cerca de los más pequeños es una de las cosas que más disfrutó Carolina. Desde el principio le gustó visitar escuelas.

Esfuerzo, superación y disfrute



‘Todos piensan que la vida de la reina es color rosa, y que siempre estamos espléndidas. Pero nadie sabe el sacrificio que hacemos. No es una queja, ni estoy arrepentida. Quienes sigan con la corona deben saber que este rol se toma con mucha templanza y responsabilidad‘, dijo Abril Oyola al comenzar la charla. La chimbera contó que cumplió los objetivos que se propuso al comenzar el reinado y que hubo muchas situaciones que la sorprendieron. Es que nunca pensó, por ejemplo, que una banda sanjuanina le compusiera una canción. ‘Cuando me llamaron para contarme me dijeron que me habían escrito una cumbia. Me dio un poco de miedo, porque no me imaginaba qué era. Cuando la escuché quedé sorprendida. Es súper linda la letra y es re pegadiza. Después filmamos el video y me hicieron sentir muy bien‘, dijo la Reina y contó que otros grandes regalos del reinado fueron ayudar a chicos necesitados y poder conocer muchas provincias que nunca había visitado. Aunque admitió que los viajes no siempre fueron tan placenteros como todos se imaginan. ‘Estábamos con tacos desde la mañana hasta la madrugada, con los pies súper hinchados, pero debíamos mantenernos como si nada nos doliera‘, dijo y contó que ese fue uno de los tantos sacrificios que hizo con placer. En cuanto al futuro Abril dijo que ahora está por cumplir el gran sueño de su vida: abrir su propia clínica con su hermana y una prima. ‘Con mi familia nos mudamos y mi casa la estamos remodelando para convertirla en una clínica. Vamos a empezar a encaminar nuestro futuro. Yo pude seguir trabajando siendo reina y de eso voy a estar siempre muy agradecida, porque ahora puedo seguir con mi vida de antes‘, concluyó Abril, que es odontóloga.

Orgullosa de la Fiesta del Sol



Un poco más tranquila al hablar y sintiéndose más relajada que hace un año atrás Carolina Oro, la Virreina del Sol, contó que todos le preguntan cómo está viviendo los últimos días y que ella siempre responde que con mucha alegría y emoción. ‘Siento que no voy a extrañar. Todo lo hicimos con mucha responsabilidad y estoy segura que dejamos cosas en la gente‘, dijo y agregó que al principio pensó que iba a perder el año. Sin embargo, dijo que se organizó para que las 24 horas de cada día le fueran suficientes para cumplir con su rol de Virreina y de joven estudiante de Contador Público. ‘Tuve un gran crecimiento en lo personal y en lo laboral. Estoy descubriendo el mundo de la comunicación. Vivimos muchas cosas y estoy muy agradecida. Además, orgullosa, porque en todos lados valoran nuestra fiesta y todas las reinas del país quisieran ocupar nuestro lugar‘, agregó la pocitana.