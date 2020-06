Cesar Alleva en mayo fue papá de mellizos, después de buscar durante muchos años con su pareja Rosana Alvarez.

Hablando entre risas, con alegría, emoción y la satisfacción de haber conseguido lo que tanto deseaban. Así transita sus días César desde que se convirtió en papá de Juan Ignacio y Martina Candelaria, junto a Rosana.

“Creo que vas a ser papá”, con esas palabras Cesar comenzó a hacer realidad su sueño. Un día que volvió antes del trabajo porque no podía controlar la ansiedad de estar con su pareja para realizar el test de embarazo. "Yo lo esperé para hacer la prueba pero no lo podía creer, hasta que la doctora me confirmó que sí, estaba embarazada", contó Rosana.

Como anécdota del embarazo, César recuerda la primera ecografía “todos vimos uno, pero yo vi después otro y grité hay dos, hay dos”, dijo con alegría. “Nosotros queríamos dos, una nena y un varón y se dio. Se cumplió un sueño en su plenitud”, indicó el papá baboso. Que, según su pareja, “no quiere que los miren, ni los toquen al punto de ser egoísta”, sonrió.

Así se convirtió en un papá que de no haber cambiado un pañal nunca en sus 42 años, pasó a cambiar 7 pañales el primer día. “Son experiencias nuevas, una alegría inmensa porque los hemos esperado mucho”, aseguró.

Rosana agradeció y destacó el acompañamiento de la doctora que lo hizo posible, la Ginecóloga especialista en fertilidad, Sonia Molina. Ella fue quien instruyó y acompañó desde el principio a los padres. Luego, la doctora Daniela Saldivar fue quien controló minuciosamente el embarazo de los mellis.

“Los profesionales crearon un ambiente familiar, te contienen todo el tiempo y fuimos positivos desde el comienzo”, aseguró Rosana.

A los hombres que anhelan con convertirse en padres, César les dice que tiren para adelante que es posible todo. “Somos un ejemplo a seguir creo porque hemos luchado mucho y seguimos y seguimos. Es un sueño”.

Fuente: Sanatorio Argentino