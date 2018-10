Formadora de cama italiana Ortiflor, de uso sencillo y eficiente para la preparación previa.



Marcelo Ferrer destacó a Suplemento Verde que la llegada de estas maquinarias son todo un desafío a nivel comercial, y una apuesta al futuro. En tiempos difíciles para Argentina, queremos mostrar que seguimos apostando a la agricultura, al desarrollo y no nos quedamos quietos. Siempre buscamos una nueva salida, y arriesgamos.



Con el paquete mixto de preparadora de suelos, formadora de cama, colocadora de cinta de goteo, trasplantadora mecánica, fumigadora de túnel y la cosechadora automotriz para culminar, se logra un combo que lleva a obtener resultados sorprendentes en kilos.



En la finca se pudo observar trabajando a la formadora de cama Ortiflor. La ventaja es que se puede usar rápidamente en el terreno y ahorrar muchas horas de tractor y de pasadas de varios implementos, para romper cascotes, que es como se trabajaba antes. Con esta maquinaria se agiliza muchísimo tiempo, porque luego de un paso de cincel o dos cinceles, pasamos esta formadora de cama y hace una labor magnífica. También permite al final, la llegada de los tomates limpios a fábrica, sin cascotes, sin piedras, y lo que se transforma en un inconveniente.



Está tirada por tractores Goldoni, que hoy representan en este día de campo, Hernán Manno y Rubén Galarza. Este último, gerente de postventa y servicios de la empresa, dijo que trajeron para esta ocasión un tractor de 85 HP, con levante 3 puntos trasero, bloqueo diferencial, sistema "no spin" que es el mismo que usan las camionetas para no quedarse en el barro y que se puede usar con numerosas herramientas. En Argentina están desde el año 1986, y hay unos 200 tractores diferentes, y muchos aún siguen trabajando. Son para vides, frutales y hortalizas. Arrancan en los 40 HP, y hay de 45, 50, 60, 70, 85 y más HP. Por su parte, Hernán Manno, también de la firma, habló sobre los tractores que se usan en hortalizas. Van con cinceles, rastras de discos, acoplados, etc. Goldoni tiene más de 100 años en Italia, y es muy fuerte. Está en Bologna. Acá tiene una sede en Rosario, y hay representantes en San Juan, Mendoza y otras provincias.



Se utilizó la nueva trasplantadora Chechi Magli Trium, con modificaciones que la hacen más ágil y eficiente. La planta de tomate arranca mejor y los rendimientos por hectárea son superiores en un 20 por ciento. Anteriormente se usaba la Unitrium, ahora la han mejorado, con 3 cuerpos.



Esta herramienta trae el chasis telescópico, ruedas de goma y la gran novedad es que son todas regulables con una sola barra (no como antes que se regulaba cada tolva por separado).

Asistencia a la jornada. Productores, empresarios e investigadores fueron a San Martín.



Elio Cantoni, Alejandro Fernández y Agustín Recabarren, técnicos locales de la Asociación Tomate 2000, informaron que la gran novedad para esta temporada es el Protocolo de Uso Seguro de Agroquímicos. Es lo nuevo. Se tomarán muestras de todos los productores de tomate, para que respeten los productos autorizados, los tiempos de carencia, los límites mínimos de residuos, etc. Agroconciencia es la empresa que trabaja con un laboratorio de Chile, que posee todo el barrido de pesticidas internacionales. La toma de muestras la harán técnicos del INTA, entidad participante del programa. Se analizarán y esto le dará trazabilidad a todo el producto, de inicio a fin.



Por su parte, los especialistas en la zona Cuyo de la empresa Yara, fueron los encargados de dar a conocer la paleta de productos de la empresa. Disertaron los ingenieros agrónomo Vanesa Vignera, Marina Rossi y Amin Boustani. Mencionaron que la firma es nacida en Noruega en 1905, y dispone de varios fertilizantes recomendados para esta hortaliza. Entre ellos aconsejaron Hydrocomplex, de fórmula (12-11-18 +3 Mg + 8S+ Fe+ Mn+ B), que es un fertilizante completo formulado como mezcla química. El Nitrógeno en forma de nitrato de amonio, y tiene 3 formas de fósforo. Lleva nutrientes secundarios y micronutrientes. Es muy soluble y garantiza una rápida respuesta. El Sulfan, lleva Nitrógeno en forma de nitrato y amonio, y el azufre en forma de sulfato, todo de disponibilidad inmediata. Puede ser aplicado en cobertura como en la línea de siembra. Luego hablaron de Calcinit, que es Nitrato de Calcio Yara. La línea Krista, de sales solubles, y también de Kristalon.



Marina Rossi destacó que hay una línea de Formulados Solubles, para cada estadío del cultivo. Esta línea es premium, ya que se tienen varios fertilizantes solubles, en uno. Genera facilidad en el trabajo del productor, ya que no tiene que mezclar varios de ellos.



Cifras

>2.000

hectáreas se estima tiene San Juan con tomate para industria. El Censo Nacional confirmará.



>110

toneladas fue el rendimiento promedio de la temporada pasada. Los vientos perjudicaron.

>95

por ciento de las plantaciones de esta hortaliza agroindustrial poseen riego por goteo.



>70

productores posee San Juan en la Asociación Tomate 2000. Mendoza mucho menos.



>12

por ciento de nitrógeno tiene el Hydrocomplex de Yara. Además fósforo, potasio y otros.