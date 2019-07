Esta semana se confirmó un caso de tuberculosis en la escuela N°4 Ernesto Sábato de Hudson, partido de Berazategui. Sin embargo, los padres informaron al menos dos más con diagnóstico confirmado.

El primer cuadro fue detectado fue el de Brian de 13 años. Según Fernando Sullo, Inspector Distrital de la Dirección General de Escuelas de la Provincia, "inmediatamente" después de declararse el caso "la escuela inició el protocolo habitual" que incluye desinfección del colegio y una charla informativa que tendrá lugar este viernes.

Según contaron diferentes padres de la escuela a TN, “hay un contagio de por lo menos 3 chicos diagnosticados con tuberculosis de la misma división que Brian, que está internado grave en el Hospital Elizalde”. Una madre del curso contó que habló con la familia del joven y le contaron que “está grave, no tolera la medicación y lo mantienen en cuarentena”.

Luz de 13 años fue diagnosticada con tuberculosis el 30 de mayo. Esa misma semana Débora, su mamá, dio aviso a las autoridades del colegio pero no se tomó ningún recaudo. La escuela fue cerrada y desinfectada recién esta semana.

“Hace unos días empezó a comer, porque estuvo dos meses sin alimento, bajó 12 kilos. No tenía fuerzas para alimentarse. El 2 de mayo le diagnosticaron neumonía, le dieron el alta el 15 de mayo y volvió al colegio. Como seguía con fiebre y tos, la llevé al Garrahan y el 30 de mayo me dijeron que tenía tuberculosis”, relató detalladamente Débora sobre la salud de Luz y agregó: “Mi hija tiene todas las vacunas, y tiene tuberculosis. Pudo haber sido peor de no haber estado vacunada”.

“Nosotros nos enteramos por nuestros hijos que Luz tenía tuberculosis, la escuela no nos informó nada”, reveló una mamá que se acercó a la escuela para asistir a la charla informativa pautada para este viernes.

Desde el colegio convocaron una reunión a las 9 de la mañana con los padres, las autoridades y la Inspección General de escuelas. “No hay información oficial”, indicaron los padres a TN.

Fuente: Clarín