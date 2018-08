El cuerpo de inspectores de la CNRT de la delegación San Juan informó que detectó que un vehículo tipo combi estaba realizando un ascenso de pasajeros en una plaza de las fueras a la estación terminal, por lo que se intimó al conductor a ingresar a la terminal para su fiscalización. "En los controles se pudo verificar que no estaba habilitada, el chofer no poseía licencia profesional, no contaba con el medidor de velocidad y no poseía lista de pasajeros, determinando que se trataba de un vehículo ilegal. Al momento se procedió a la retención de la unidad, que iba a trasladar a un contingente de jugadoras de hockey desde San Juan hacia Mendoza", explicaron a través de un comunicado.

Según dijeron desde el organismo, una de las problemáticas que afecta al transporte de pasajeros es el de los vehículos ilegales. Y ese ha sido el foco principal de fiscalización de la gestión de la CNRT: multiplicar exponencialmente el control al transporte ilegal.

Uno de los objetivos prioritarios de la nueva gestión es la del reordenamiento del transporte. En este sentido se efectuó la apertura del registro de servicios para el turismo nacional y se redefinió las modalidades de oferta libre para que, aquellos transportes que no contaran con el permiso obligatorio puedan ajustarse e ingresar al sistema. Además, para desincentivar esta clase de transporte, en julio de 2017 se incrementó sustancialmente el costo de liberación de vehículos ilegales (más de 400%) y se estableció un plazo mínimo de 10 días hábiles de retención (cuando hasta el momento no existía plazo alguno), considerando la grave afectación a la seguridad que generan.

Ante los resultados obtenidos, en noviembre de 2017 se incrementó el período mínimo de retención de vehículos ilegales a 20 días hábiles y en diciembre de 2017 se aumentó nuevamente el costo de liberación de vehículos ilegales, que actualmente asciende a pesos 48/65mil de acuerdo a la categoría.