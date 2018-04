En el marco de un trabajo de prevención que se viene desarrollando desde hace tiempo, la Dirección de Protección Civil difundió un listado de pautas que es importante es conocer para saber cómo actual en casos de emergencia.

Los consejos, destinados a situaciones de inclemencias climáticas que se puede sufrir en la provincia (vientos fuertes, lluvias, sismos, entre otras) o ante sismos, son los siguientes:

* Evaluar a qué riesgos está expuesto el lugar que habita regularmente: vientos, sismo, lluvias, incendios, etc.

* Armar un plan de emergencia familiar (a dónde me dirijo y/o ubico en caso “de”; a quién recurro; cómo me comunico; qué actitud tomo; etc)

* Tener una mochila de emergencia a mano: linterna, agua, alimentos no perecederos, documentos de identidad, botiquín, manta, radio)

* Cortar servicios, luz, agua, gas.

* Evacuación: durante un sismo si es una edificación sismo resistente permanecé en el edificio y cuando se detenga el sismo salí. De lo contrario, si el edificio no es sismoresistente evacuá inmediatamente.

Sí se tratase de incendio, pérdida de gas o alguna amenaza dentro del lugar, evacuá inmediatamente.

En caso de viento fuertes, lluvias o tormentas eléctricas no salgas, mientras la estructura no haya sufrido algún daño es seguro.

* Mantenete atento a las recomendaciones de las autoridades oficiales.