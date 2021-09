La imponencia de los gigantes cilindros de cemento ya se ve desde lejos. En algunos sectores la pintura y unas vistas de metal hacen que el lugar comience a lucir como una obra que se acerca a su fin. Desde el Ministerio de Obras dijeron que la construcción del Museo de Ciencias Naturales, popularmente conocido como el de los Dinosaurios, ya avanzó un 85%. En este contexto, desde el Ministerio de Turismo comentaron que a pesar de que no tienen fecha para la apertura, ya están trabajando en el guión de la expo. "El eje central será el contenido paleontológico, pero a la vez se va a contar la historia de la provincia. Será una línea del tiempo donde incluiremos conceptos astronómicos, científicos y hasta mostraremos la importancia de la energía sustentable. Eso, sumado a los dinosaurios", explicó la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan.

Conferencias. La sala de conferencias ya está casi equipada. Falta la instalación de las butacas y alfombras.

Estará rodeado de un espacio verde, que poco a poco comienza a tener ese color. Todo su interior tiene paredes curvas, pues la estructura del museo está formada con cilindros, que en algunas partes tiene tres pisos. Además de esta construcción novedosa para San Juan, el museo tendrá algunos sectores que permitirán desde el interior ver el exterior a través de cúpulas. Ahí, la muestra de los dinosaurios será el mayor atractivo, pero no el único. "Tendrá un equilibrio que permitirá entretener a los visitantes y a la vez mostrar la evolución de la provincia a través de ciencia. Tendrá componentes que de manera recreativa mostrarán la astronomía y después continuando con la narrativa llegarán hasta la cultura actual", dijo la ministra y comentó que cada pieza del museo contará una historia a través con el uso de tecnología y propuestas audiovisuales para que todos puedan entender la importancia de la ciencia. Sin embargo, las grandes estrellas del museo serán los dinosaurios y los hallazgos que se produjeron en San Juan y que son importantes para la comunidad científica mundial. "Este museo, busca mostrar la ciencia de una manera amigable y es por eso que los hallazgos científicos -restos óseos de dinosaurios- estarán a la vista y disponibles para todos", agregó la funcionaria y comentó que si bien en un momento se pensó llamar a este museo Titanes de Ischigualasto, esto posiblemente no se lleve a cabo, porque los hallazgos que se expondrán no será solamente de esta zona.

Para el gran dino. El corazón del museo tiene un hueco que conecta las tres plantas. Se prevé que ahí haya un gran dino que se verá desde todos los pisos.

LA OBRA

El museo tiene 5.300 metros cuadrados cubiertos, algo parecido a un barrio de 88 casas del IPV. La idea arquitectónica original parte de un concepto de sistema en donde cada elemento vinculado conforma un todo. Estos elementos son los cilindros repetitivos de hormigón armado con cubiertas de distinto tipo, unas de hormigón y otras metálicas, con vidrio. Dentro del museo, además de la muestra habrá una confitería, salas de conferencias y hasta un espacio destinado a la investigación científica.

Sobre el avance de la construcción, Alberto Demartini, secretario de Obras Públicas dijo que la obra se detuvo en 2015 por problemas con la empresa que la estaba construyendo y que en 2018 comenzó con otra constructora, que es la que sigue hasta hoy, dentro de los plazos establecidos. "Estimamos que la fecha final será abril del año que viene. Se entregará el parquizado y el museo para que lo tome Turismo", concluyó el funcionario.

Con luz natural. En algunos sectores, el techo tendrá cúpulas de vidrio, en las que entrará luz natural

Confiteria

El museo tendrá una confitería que tendrá espacio cerrado y abierto, para el público. Además, en el sector de parquizado, habrá una zona destinada a los foods trucks que habitualmente trabajan en los alrededores del Parque de Mayo.

Investigación

La ministra Grynszpan dijo que la interacción con el Instituto de Ciencias Naturales de la UNSJ será total. De hecho, ellos trabajaban en la Estación Belgrano y ahora ya ocupan un taller dentro del museo. Ellos ya están trabajando en ese sector de la obra.