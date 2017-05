El docente de Tecnología de la ‘Escuela de Educación Agropecuaria de Fruticultura y Enología’, que es intensamente buscado por la policía, tiene 6 denuncias por abusos a sus alumnas. Esta mañana, en diálogo con Radio Sarmiento, el director del establecimiento dijo que recién el viernes pasado se enteró de las denuncias, habló con los padres y el lunes pidió la intervención del Ministerio de Educación.

"Plaza llegó a la escuela en el 98 o 99, con el tema de la transformación educativa, lo reubicaron acá. He tenido contacto con él como tengo con todos los docentes, nunca tuve un problema", señaló Oscar Oviedo. "El tema de revisar los legajos no nos corresponde a los directores. Nosotros no averiguamos el pasado de los docentes. Viene con su carnet y toma las horas", agregó.

El directivo señaló que tomar recaudos a futuro "es algo que le corresponde al Ministerio". "Nosotros no decidimos qué personal entra a la escuela", reiteró.

Jorge Roberto Plaza (56) es intensamente buscado por la policía.