En diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el director de la Escuela de Enología, Sergio Montero, indicó firmemente que la denuncia que realizaron los integrantes de la cooperativa es totalmente falsa.

"Primero la escuela nunca podría producir más de un millón de pesos porque somos una establecimiento educativo, no principalmente productivo. Tengo registro de todo lo que se produjo en 2019 y en 2020, presento remito de todo a la cooperadora", indicó Montero. Y agregó: "Estas mujeres están faltando a la verdad, nunca me quedé con un peso, llevo 33 años trabajando en esta escuela. Ellas tienen algo en contra mío porque no las dejo manejar la escuela a su voluntad".

El director también informó que la producción de 2019 no incluyó lo que la cooperadora indica en la nota presentada esta mañana en Casa de Gobierno. "De lo que ellas hablan, del vino y el aceite de oliva corresponde al 2020 no al 2019, en el año previo a la pandemia se produjo muy poco porque no teníamos caldera, nunca podríamos habar llegado a las cifras que ellas indican". Y continuó: "Lo del vino que se vendió como vinagre a una empresa es cierto, pero eso corresponde a lo elaborado en 2020, no en 2019, y tiene que ver con que el profesor de bodega era grupo de riesgo y ante el poco cuidado del vino se tuvo que vender al mejor postor para no perderlo".

Montero también explicó que todo el dinero recaudado por las ventas de lo producido por la Escuela de Enología ha sido aportado totalmente a la cooperadora. "Todo lo que se vendió, poco o mucho, fue administrado por la cooperadora, nosotros de eso no tocamos ni un solo centavo, y tengo todas las pruebas".