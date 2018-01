El grupo. Los seleccionados son Fabián Araya, Nicolás Ávila, Carolina Barassi, Jorge Castillo, Celeste Martín, Pamela Ponce, Adrián Salas, Mariana Sánchez, Wanda Stordeur y Romina Vega.

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2018 el Ministerio de Turismo comenzó con la capacitación de 10 personas (5 diseñadores gráficos y 5 ilustradores) que serán las encargadas de diseñar el merchandising. La idea es que, como el lema de la FNS está relacionado a la Difunta Correa, ellos creen una imagen distinta y alternativa de Deolinda que sirva hasta para venderla en Vallecito y que trascienda a la fiesta más importante de la provincia. Se decidió crear una imagen diferente luego de que los 10 encargados del merchandising entrevistaran a los puesteros del paraje quienes dijeron que los productos que venden actualmente están desactualizados. "La idea es crear algo novedoso e innovador y que sirva de alternativa para quienes no quieren comprar lo tradicional", dijo Romina Torres, la directora de Industrias Culturales. En un primer momento, este merchandising se venderá durante la Feria y Exposición Temática de la Fiesta Nacional del Sol y durante la noche de cierre, en el autódromo el Zonda Eduardo Copello.



Los 5 diseñadores y 5 ilustradores fueron seleccionados del concurso Diseño de Diez. El objetivo de esta propuesta es poder expresar una línea de productos que represente la identidad del tema de la FNS 2018, con aportes contemporáneos y de innovación, abriendo las posibilidades de trabajo y participación a más personas de la provincia. Es que además de los 10 seleccionados, se espera que todos los productos puedan ser fabricados por empresas, artesanos o productores locales. La idea es que se vendan llaveros, imanes, remeras y hasta almohadones con la nueva imagen de la Difunta. Actualmente el merchandising que se vende en Vallecito llega hasta desde China, dijo Daniel Rojas, el administrador del paraje, y se mostró contento por esta iniciativa. Dijo que están abiertos a las imágenes innovadoras, siempre y cuando no se borre la tradicional. "Creemos que van a convivir sin problema. Hay gente que busca la clásica imagen y hay otros que quieren algo diferente", dijo. Mientras que Torres aseguró que ellos seguirán usando los colores tradicionales de la Difunta Correa y sus paisajes, y que respetarán la identidad que tienen este puesto tan tradicional. "La idea es abarcar a un público que no le gusta consumir lo tradicional del merchandising. Vamos a diseñar desde etiquetas hasta el packaging -envoltorio-. Queremos hacer ilustraciones más contemporáneas, diferente a las que estamos acostumbrados a ver -ella recostada en el desierto- en el paraje", concluyó Torres y dijo que próximamente ya tendrán la nueva imagen.

Datos

Capacitación

Los 10 encargados del merchandising de la Fiesta Nacional del Sol estuvieron en el Paraje de la Difunta Correa haciendo una capacitación. Ahí visitaron de día y de noche el paraje para inspirarse para crear los nuevos productos.

Para artistas

A fines de octubre se realizó la Residencia Artística Interdisciplinaria, en el Hotel Difunta Correa. Fue una capacitación en la que se propuso el ejercicio de la escritura escénica desde la dramaturgia, la danza y el teatro para los artistas.

Las Reinas

Las 19 reinas departamentales también participaron en el paraje de una producción relacionada a la Fiesta Nacional del Sol. Ellas hicieron las fotografías oficiales y los videos oficiales. Estuvieron en el desierto de Vallecito.

Muralistas

A fines de 2017 artistas de diferentes puntos del país, y distintas generaciones, se concentraron en Vallecito, y trabajaron para transformar el lugar con mega imágenes. Durante dos semanas pintaron más de veinte murales sobre la Difunta Correa.