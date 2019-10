Un puente. Ferrero observó que en ambos márgenes tenían complicaciones y creó la primera bolsa de trabajo para docentes que buscan empleo en escuelas de gestión privada.



A Fabricio Ferrero (33 años) se le ocurrió una idea por un tema de conversación. Una amiga, docente, comentó que le estaba costando más de lo pensado poder acordar entrevistas de trabajo. Fabricio pensó que la situación para su amiga se solucionaría si hubiese una bolsa de trabajo y entonces decidió darle dedicación a esa idea, pensando en las escuelas de gestión privada, ya que las públicas se rigen con las Juntas de Clasificación.

Especialista en marketing digital, ya había desarrollado hace cuatro años otra iniciativa que goza hoy de muy buena salud. Creó "enPeso", que conecta a nutricionistas con pacientes. Actualmente 6.000 nutricionistas registrados en 24 países atienden a 100.000 pacientes.

Para el nuevo proyecto, se puso en contacto con directivos. "Me contaron que es un problema real, porque no había un lugar estable para acudir, los curriculum vitae recibidos anteriormente usualmente estaban desactualizados y cuando anunciaban algún pedido, se acercaban muchos postulantes con un perfil que no era el que pretendían", afirmó.

Así fue que empezó a trabajar en el nuevo concepto, que plasmó como una multiplataforma: la web www.trabajodocente.com y la aplicación móvil para iPhone y teléfonos Android. El creador aseguró: "Hay docentes sin trabajo y también colegios con cargos vacantes, pero no se encuentran. La idea es tejer un puente para que las búsquedas laborales tengan resultados positivos en apenas unos clicks".

Los docentes se inscriben gratuitamente en la página, cargando sus curriculum. Los colegios solamente pagan un canon para acceder a los datos de contacto de docentes que hayan preseleccionado previamente.

Ya se inscribieron 500 docentes y unos 30 colegios en San Juan, tanto de nivel Inicial, Primario, como Secundario.

Ferrero apunta a que el próximo año un centenar de escuelas ya estén utilizando esta herramienta, que nació de una charla y creció por la entrega de su mentor.