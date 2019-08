Emanuel Arranz es docente de Media Agua, Sarmiento y a través de las redes sociales, compartió un mensaje que según su relato se lo envió el presidente Mauricio Macri,

"Me contaron de tu compromiso con la educación de los chicos de Media Agua", reza la captura que hizo el docente.

Del mismo modo, el profesional de la Educación contó que recibió el agradecimiento del Presidente y culminó que "los chicos y sus familias lo valoran mucho".

Por su parte, el sanjuanino le agradeció el saludo y sostuvo que "mi compromiso es con la República". También le pidió que "no me afloje" y le envió "fuerza".

En su posteo, resaltó: "Les juro que nunca en mi vida pensé recibir un mensaje así!! El sábado subí un video para su campaña! Por todos los Docentes que día a día aportan su granito para mejorar la Educación! Y hoy me llegó este mensaje de wsp! La verdad me sentí super emocionado que se valore nuestro trabajo!! No lo podía creer! Solo tengo palabras de agradecimiento Sr. Presidente!".