Hace exactamente dos años, los sanjuaninos vivían uno de los acontecimientos más emocionantes que se recuerden. Una provincia paralizada por la desaparición de un nene de sólo 5 años de edad, en medio del campo, a la intemperie, solo, sin agua ni comida. Casi 24 de angustia y desesperación que se transformaron en alegría desbordante cuando el pequeño fue hallado sano y salvo, justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse.

El 18 de marzo de 2019 se concretó lo que por entonces pareció un verdadero milagro, Todo gracias a la desinteresada colaboración de cientos de personas que no descansaron hasta que el pequeño Benjamín Sánchez, de sólo 5 años de edad, fue hallado sano y salvo.

Hoy, el país vivió un estallido de alegría similar. En un caso con evidentes diferencias del sucedido en San Juan, ya que hubo un secuestro en el medio, cuando la esperanza se desmoronaba pese a la incesante búsqueda que se extendió a lo largo de tres días, la pequeña Maia Yael Beloso (7) apareció con vida luego de que un cartonero que conocían se la llevara sin regresar.

Y como era de esperar, el júbilo se apoderó de todos los argentinos. Un estallido de felicidad que se concretó esta mañana.

La desaparición de Benjamín

El niño se encontraba jugando con unas piedritas cuando su mamá lo llamó. A modo de travesura, el chico comenzó a reír y salió corriendo. Si bien la mujer corrió tras él, logró escaparse. Después lo escucharon llorar y no se supo más de él. Desde ese momento, se desplegó un impresionante operativo policial con personal de Gendarmería, Policía Federal, policía provincial, Protección Civil, el Grupo GERAS y la División de Canes.

Con el correr de las horas, decenas de voluntarios se fueron sumando a la búsqueda. Cualquier pista servía, toda ayuda era importante. Un pequeño de 5 años estaba sólo, sin comida, sin agua, soportando un intenso calor en una zona desértica, sin ningún mayor que pudiera asistirlo. Paralelamente, tanto en la provincia como en el resto del país (debido a que la noticia ya había trascendido los límites de San Juan), comenzaron a multiplicarse las cadenas de oración. Las redes sociales se colmaron de mensajes que esperaban la aparición con vida del chico. Es que no se sabía qué había pasado. Incluso llegó a barajarse la hipótesis de un supuesto secuestro.

Cuando cayó la noche, la angustia aumentó y las Fuerzas no dejaron de buscar sabiendo que el menor podría estar asustado. Si bien estuvo fresco, los expertos explicaron que no hacía tanto frío como en otras oportunidades, lo que ayudó para que Benjamín no sufriera hipotermia

Fueron 24 horas en la que los sanjuaninos mostraron su costado más solidario. Su madre no dejó en ningún momento el lugar, rezando, buscando, repitiendo una y otra vez cómo había sido la última vez que vio a su hijo, en estado de shock.

La gente de ASER con sus motos, el Andino Mercedario, la Federación de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Bomberos, la Policía de San Juan, el GERAS, Ejército Argentino, Policía Federal Argentina Región Cuyo, una asociación de trekking, baqueanos y decenas de anónimos continuaban rastreando sin descanso. Hasta el "Puchi" Ontiveros se sumó a la búsqueda.

La desaparición de Maia

Una nena de 7 años que vive en situación de calle en el barrio porteño de Villa Lugano había desaparecido hace tres días luego de que un hombre se la llevara con la promesa de cambiar su bicicleta. El sujeto, identificado como Carlitos, era conocido de la madre de la menor.

"Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso", afirmó la mujer, de nombre Stella, a la prensa.

La aparición de Benjamín

A las 16.25 del lunes 18 de marzo se oyó en el handy ubicado en la base del operativo: "Encontramos vivo a Benjamín". Los gritos de alegría, abrazos de alivio y el festejo por el hallazgo del menor por parte de baqueanos se contagiaron entre quienes los que fueron a colaborar con el rastrillaje. Fue un estallido, las lágrimas de emoción se volvieron incontenibles. El niño no tenía lesiones y solamente expresó tener sed.

Según las autoridades del operativo, el niño recorrió 21 km desde el lugar donde lo vieron por última vez. El sol y el calor en Albardón eran intensos,

El festejo fue masivo. La gente se agolpó en masa en la puerta del Hospital Rawson, donde el pequeño fue trasladado para que se le realizaran los chequeos médicos. Benjamín permaneció internado e incluso recibió la visita del gobernador Uñac. Allí estuvo en observación y en proceso de rehidratación hasta el día siguiente.

La aparición de Maia

Esta mañana, un vecino vio a la nena durmiendo junto a la bicicleta del captor Carlos Savanz en Luján y llamó a la Policía. Habían pasado casi 72 horas de su desaparición. Al llegar al lugar una agente se apresuró y fue el encuentro de la niña, que estaba vestida con una remera grande color negra y un par de zapatillas de lona, cuando la temperatura estaba por debajo de los 10 grados. Se sacó su campera para abrigar a Maia y la tomó en brazos.

Minutos después, la buena noticia comenzó a circular por todos los medios de comunicación y redes sociales del país, y los argentinos se unieron en un agradecimiento eterno por la aparición con vida de la nena.