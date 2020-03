Revuelo y temor se vivieron durante la mañana en un hotel de Capital. Es que, dos turistas que llegaron desde el extranjero y se hospedaron en el centro mintieron sobre la fecha de ingreso al país para evitar la cuarentena y pasaron días recorriendo la Ciudad. Esta mañana, la Dirección de Migraciones descubrió el delito y ahora permanecen detenidos.

Todo ocurrió en el interior del Hotel Ángelus, ubicado en España entre Mitre y Santa Fe e involucró a un turista de origen inglés y otro americano.

Leopoldo Zamudio, dueño del lugar, contó que “hace unos días llegaron dos personas, con documentación que decía que habían comprado sus tickets en diciembre y nos aseguraron que habían entrado al país durante ese mes. Pero esta mañana, cuando vino la gente de Migraciones constató que no era así y que están acá hace muy poco tiempo, uno de ellos desde el 8 de marzo y del otro no tengo precisiones”.

En ese momento, según relató, empezó el revuelo. “Esta gente tendría que haber permanecido en cuarentena teniendo en cuenta el protocolo. Expusieron a los otros pasajeros y al personal del hotel al contagio. No sabemos si están contagiados o no, pero no han cumplido con lo indicado por las autoridades”, acentuó el hotelero.

Y resaltó: “Ellos han estado entrando y saliendo del hotel como cualquier pasajero. Y se iban a retirar hoy a las 10 para ir a otro hostel, porque les dijimos que íbamos a cerrar por las nuevas reglamentaciones, pero justo llegó Migraciones y los detuvo”.

Tras descubrir la situación, personal de Migraciones hizo ingresar a los hombres a su dormitorio y pidió asistencia de Gendarmería, que llegó al lugar para controlar el ingreso y la salida.

Más tarde, llegó el personal del Ministerio de Salud Pública para analizar la situación. “Ellos van a decidir qué decisión toman en torno al turista y con el hotel, nosotros estamos abiertos a cumplir con lo que nos indiquen”, afirmó Zamudio.