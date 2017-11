Mónica Zárate aún está emocionada. Dos de sus cuatro hijos, de 11 y 9 años, encontraron un celular y sin decirle nada hicieron guardia durante una hora para encontrar a la dueña y devolvérselo. La mamá decidió contar la historia para que ellos terminen de confirmar que lo hicieron es lo correcto.

Todo sucedió ayer. Naiara y Ian Agüero, que viven en Albardón, salieron de la escuela y fueron a visitar a los abuelos al barrio San Martín. Decidieron bajar a la canchita del barrio para jugar con los vecinos. Cuando se quedaron solos encontraron un celular que tiene un costo de alrededor de $15.000, en el piso.

“Yo vi que entraron y se sentaron los dos en el balcón. Estuvieron ahí una hora. Me pareció raro porque nunca están tanto tiempo quietos. De golpe, mi hija se acerca y me dice: ‘Mamá, la encontramos, es una nena la que perdió el celular. Vamos a bajar’. Yo no entendí nada, les dije que bueno y me quedé mirando por el balcón”, relató la mujer.

Desde allí vio como sus hijos se acercaron a una chica de unos 13 o 14 años que estaba con una persona mayor. “La chica la agarró a mi hija y la abrazó. Cuando subieron me contaron todo lo que había pasado y me dijeron que cuando vieron que la chica buscaba algo se dieron cuenta de que era la dueña del teléfono”, contó Mónica.

Y agregó que “mi nena me decía, 'Ma ese celular quiero que me comprés si paso de grado'. Y el varoncito me hacía muchas preguntas como: ‘¿Está bien devolverlo?’. ‘Si yo perdiera un celular, ¿me lo devolverían?’. ‘¿Hay más gente buena que mala?’. Me quedé sin respuestas. Por eso me pareció lindo hacerlo público, para que ellos se den cuenta de que hicieron es lo correcto”.