Sin alumnos. La escuela Provincia de Santa Fe fue una de las que no tuvieron clases, porque al igual que otros establecimientos de la provincia, no tuvo energía eléctrica.

El viento del domingo dejó hasta ayer cientos de árboles y postes caídos, escuelas sin clases y varios barrios sin agua potable. En este contexto, y a pesar de asegurar que en San Juan se trabajó bien ante esta emergencia, el director de Protección Civil, Alfredo Nardi, dijo que aún tienen varios puntos que pulir para que el trabajo sea más efectivo. Aseguró que la creación de más áreas de Protección Civil en los municipios es una deuda que tienen, pues dos tercios de los departamentos (el 68,4%) no forman parte de la red que tienen. Es que sólo 6 de los 19 trabajan junto a esta Dirección. "Hay muchos departamentos que consideran que porque están cerca de la Capital no necesitan de este área. Si todos tuvieran Protección Civil, no se nos complicaría la comunicación. Ayer -por el domingo- tuvimos ese problema, que es entendible porque en los municipios no trabaja nadie el fin de semana, pero si estuviera ese área creada eso no sucedería porque sabríamos a quién llamar ante cada emergencia. Llamé varias veces a los intendentes de Caucete y 9 de Julio para pedirles un camión hidrante pero no atendieron", aseguró el funcionario.



Actualmente los departamentos que tienen Protección Civil y que trabajan en red con el área a nivel provincial son Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil, San Martín y 25 de Mayo. Esta red permite estar comunicado ante emergencias, crear protocolos, obtener equipamiento y herramientas necesarias y hasta capacitar personal. "Hace poco más de tres años no había ni un municipio con Protección Civil, hoy tenemos 6 direcciones que trabajan coordinadamente con nosotros, pero falta en muchos. Cuando empezamos teníamos una sola camioneta y ahora tenemos 5 en la Dirección, además de las 4 que hay en el Norte de San Juan. Hay mucha inversión para proteger la sociedad, pero falta gente capacitada", agregó Nardi.

Caída de un árbol. En varias escuelas suspendieron las clases porque los árboles cayeron y causaron daños, incluso en el interior de los patios, muy cerca de los juegos de los chicos de Jardín.



Por su parte, desde algunos departamentos que no tienen este área creada en conjunto con Protección Civil de la provincia dijeron que tienen personal para trabajar ante emergencias, pero admitieron que lo ideal sería que toda la provincia trabajara en red. Algunos de los que se mostraron dispuestos a crear esta división fueron Rawson, Pocito y Angaco, mientras que desde Caucete, el intendente dijo que ellos tienen un comité (al igual que Pocito). "Nosotros trabajamos solos, de manera independiente", dijo Julián Gil, quien además negó que hubiera recibido algún llamado de Nardi el domingo de los incendios por el viento Zonda.

Datos



Las escuelas



Durante la mañana de ayer 32 escuelas no tuvieron clases porque sufrieron roturas de vidrios, cenizas esparcidas por incendios en las inmediaciones, caídas de árboles, cortes del tendido eléctrico, rotura de transformadores o la interrupción del servicio de agua potable. Muchos establecimientos volvieron a la actividad normal durante la tarde, salvo las escuelas de Jáchal y del barrio Valle Grande, de Rawson.



Interrupción del agua potable



Desde OSSE explicaron que debido al corte de electricidad que afectó unos pozos que proveen de agua a Marquesado, la reserva disminuyó notablemente. Trabajaron sin parar durante toda la noche del domingo y ayer al mediodía ya comenzó a normalizarse el servicio en varias zonas. Los barrios más afectados fueron los del Oeste de Rivadavia, como los barrios Camus, CGT y Natania XV, entre otros.



Problemas de electricidad



Sergio Gurgui, gerente de Recursos Humanos de Energía San Juan, comentó que en la provincia cayeron decenas de postes de luz y que muchos sufrieron daños debido a los incendios. Explicó que hasta ayer en la mañana más de 40 cuadrillas trabajaron para restablecer el servicio en todos los departamentos. Rawson y Angaco fueron las zonas más afectadas por los cortes de luz.