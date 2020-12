Este martes, en Casa de Gobierno, el periodista de Diario de Cuyo, Walter Ríos, sufrió el ataque del titular del EPRE, Jorge Rivera Prudencio quién no toleró una pregunta que le hizo y hasta lo desafió a pelear.

Luego de la apertura de sobres para la obra de ampliación de la Red Eléctrica Sur, el periodista de Política se acercó al funcionario para consultarle sobre el predio del EPRE y la construcción de las cocheras pero no recibió una respuesta al respecto sino agravios. Rivera Prudencio no sólo evadió la consulta sino que lo tildó de "ignorante y cobarde" al realizar ese tipo de cuestionamientos.

Continuando con su labor, el periodista Ríos le hizo otra pregunta sobre una contratación de abogados para la adquisición del predio del EPRE y Rivera Prudencio, con un nivel de enojo desmedido, arremetió contra su persona al tratarlo de "mercenario y cobarde", ya que se "esconde detrás del periodismo".

Ante la mirada de colegas y funcionarios, Walter Ríos le dijo que las notas que escribió sobre el tema fueron presentadas con documentación y que estaba en el lugar para cumplir con su trabajo.

El funcionario del EPRE subió el tono de voz y con gestos de nerviosismo, abrió los brazos y le dijo "dale, pegame, tocame", a escasos centímetros del periodista que inmediatamente contestó que "nunca lo haría". Según el testimonio de las personas que estaban presentes, cuando Rivera Prudencio se voltea, expresó "maricón" con respecto a la reacción de Walter Ríos.

Finalmente, Ríos sostuvo que sólo intentó preguntarle sobre temas que involucran al EPRE y destacó que "no voy entrar en ese juego" de la provocación. "Me parece un acto patotero que no corresponde a un funcionario público", cerró.