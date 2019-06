"En un día que me devuelve el duelo por mi padre, agradezco mucho vuestro compromiso, el arquitecto que hizo el desastre ya habla de volverlo a su color original ¡con más capas de pintura!, un atropello que se viene cometiendo desde hace años, pero siempre al menos respetando el color original de la masa", fueron las palabras de Lucas Carrieri, el hijo del escultor que creó el Monumento al Deporte en 1970 y que en las últimas horas generó un gran revuelo por haber sido pintado de blanco (ver nota relacionada).

En el mismo sentido, Carrieri dijo que "una capa de blanco, si no viene completamente removida lo arruinará para siempre. Mucho estudió mi padre los colores de la tierra sanjuanina, su brillo con mica, su resistencia al sol y zondas hasta crear esa masa de un color que nos representa y que la erosión y el tiempo no pueda cambiar. Claro, los ignorantes destruyen aún más. Por favor: no vuelvan a pintarlo, no sumen más ignorancia al error reconocido. Existen restauradores".