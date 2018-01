Aunque reconoció una crisis en el sistema educativo, el ministro de Educación de la provincia, Felipe de los Ríos, salió al cruce de los datos difundidos por el INDEC. Es que ayer se conoció que según el organismo de medición, el 19 por ciento de los sanjuaninos no terminó el secundario en el primer semestre del 2017.

“Nosotros no sabemos cómo se obtuvieron estos datos. Ya pasó con otras mediciones que estaba mal y se terminó con el despido del personal que tomó los datos. Creemos que es errónea la información porque no se tiene en cuenta los exámenes que todavía no se toman en febrero –marzo”, dijo el funcionario en los micrófonos de Radio Sarmiento.