La ministra de Educación, Cecilia Trincado, afirmó que "según las particularidades de cada zona e institución" se decidirá que hacer con el dictado de clases durante los días que juegue la selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar. Así las cosas, algunos verán el partido en clases y otros ingresar más tarde.

La funcionaria manifestó en el programa Demasiada Información, que la determinación se tomó porque "no hay televisores en todas las escuelas de la provincia, en otras no hay buena señal". "No podemos hacer una norma genérica", agregó.

Semanas atrás, la secretaria de Educación manifestó a este medio que los estudiantes deberán asistir sí o sí hasta el 30 noviembre, deban o no contenidos. De modo que si faltan los días que juega la Selección, se les computará cada inasistencia. Sin embargo, la máxima autoridad del ministerio dijo hoy en Radio Sarmiento que será algo que defina cada directivo.

Los cambios oficiales

Se acerca el fin del ciclo lectivo 2022 y desde el Ministerio de Educación confirmaron que hubo unos cambios en el calendario escolar. Es que adelantaron las fechas de los PRT -exámenes para recuperar contenidos trimestrales- que iban a comenzar el 7 de diciembre. Ahora, a través del Boletín Informativo del Ministerio de Educación, comunicaron que la recuperación de contenidos trimestrales será entre el 1 y 7 de diciembre, razón por la cual todo se adelanta unos días. Esto generó muchas especulaciones, pues se creyó que los chicos de escuelas secundarias que no debieran contenidos iban a asistir a la escuela de manera obligatoria sólo hasta el 18 de noviembre. Es decir, antes de que Argentina haga la primera presentación en el Mundial de Fútbol.