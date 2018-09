Comenzó el paro. Debido a que CTERA y CTA convocaron a un huelga de 36 horas, que comenzó ayer al mediodía, la actividad de los establecimientos educativos públicos se vio afectado ayer en los turnos tarde, vespertino y nocturno. Hoy, el reclamo continuará toda la jornada.

Hoy se cumplirá el paro general de 24 horas que convocó la Confederación General de Trabajadores, con indicadores que se hará notar, por la cantidad de gremios que se adhirieron, entre los que se cuenta a Camioneros y Transporte público.



Debido a que CTA y CTERA ampliaron la medida a 36 horas, el reclamo comenzó ayer a las 12.



Según el Ministerio de Educación de la Provincia, el nivel de acatamiento -en el turno tarde- fue de un 17% en las escuelas primarias y un 15% en las secundarias. En el relevamiento para determinar el nivel de adhesión también informaron que en nivel inicial fue del 6%; en educación especial, 5%; gabinete, 0%; privada, 2%; y técnica, 8%.



Desde el gremio de UDAP no informaron sobre el porcentaje de acatamiento que ellos manejen.



Sí es de esperar que las cifras de hoy sean mucho más elevadas, debido a que no habrá servicio de colectivos de corta, media y larga distancia. El paro de los afiliados al gremio de UTA tendrá repercusión en prácticamente todas las tareas de orden público. La situación del transporte estará también afectado en el aéreo, ya que se suman los pilotos.



En el que será el cuarto paro general que los gremios realizan durante el mandato de Mauricio Macri, también se verá disminuida la presencia de empleados públicos, ya que los gremios UPCN, ATE y CTA adhirieron a la medida nacional, que repudia la situación económica y social de la Argentina.



Debido a que el gremio de los camioneros también estará involucrado en la huelga, por lo que se afectará el servicio en recolección de residuos, clearing bancario, reparto de mercadería y distribución postal. Entre los impactos de la medida en este rubro, el dueño de un minimercado afirmó que no tendrá reparto de productos lácteos, que es de frecuencia semanal. Los empleados bancarios formularon que se suman al paro general, por lo que no habrá atención al público. La medida alcanza también a los transportistas de caudales.



En el caso del comercio, que ayer sus empleados festejaron una nueva edición de su día conmemorativo, también decidieron sumarse al reclamo. De esta manera el sector comercial también puede verse afectado.



La lista de los principales gremios que confirmaron su adhesión al paro y las actividades que se verán afectadas es la siguiente: Camioneros, transporte (tanto los colectivos de corta y larga distancia, Smata (Mecánicos), bancarios, UOM (metalúrgicos), gastronómicos, pasteleros, comercio, estaciones de servicio, dependencias estatales que dependen de UPCN, ATE y CTA





CGT San Juan aclara motivo



En un comunicado difundido ayer por la tarde, la CGT Regional San Juan se preocupó en aclarar que el paro convocado para hoy apunta a la política económica del gobierno nacional y exime al provincial de todo reclamo.



Atención en hospitales



Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que funcionarán todos los servicios al público. Por ejemplo, además de las guardias de urgencia, se mantendrán los turnos de atención en consultorios externos.



Por la huelga, otro reclamo



Aprovechando la adhesión a la huelga de UTA, integrantes de la Agrupación San Juan en Bici realizarán una nueva bicicleteada a las 18 en Parque de Mayo, reclamando mayor reconocimiento vial.