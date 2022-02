No son la mayoría y de hecho representan menos del 20% de la población sanjuanina comprendida entre 3 y 17 años, pero aún hay miles de niños y adolescentes que no iniciaron su esquema de vacunación anticovid. Y en la cuenta regresiva para el inicio de clases, el Ministerio de Salud Pública busca bajar ese porcentaje apostando fuerte a los operativos de vacunación en parques y en horarios nocturnos. En paralelo, aseguran que la vacunación pediátrica colabora para minimizar las interrupciones escolares, al reducir el número de infecciones y por ende la cantidad de niños que deben faltar a clases.

Hasta ahora hay unos 39.000 chicos sin vacunar y puntualmente se trata del 18% de la población objetiva estimada, puesto que el rango de 3 a 11 años abarca a unos 130.000 sanjuaninos; mientras que el de 12 a 17 años involucra a 85.800, indicaron desde Salud Pública. Así, hay aproximadamente 12.000 chicos de 12 a 17 años que no se han vacunado y tampoco lo hicieron unos 27.000 de 3 a 11 años.

A poco de comenzar las clases, la idea es buscarlos y facilitarles la posibilidad de ser inoculados. La premisa es que si no fueron al vacunatorio en los horarios habituales, entonces llevarles el vacunatorio a la plaza, por las tardes e incluso hasta la medianoche.

"Quizás los adolescentes y los niños no asisten porque ellos o sus padres no quieren o no pueden, pero con los operativos buscamos fomentar la vacunación. Tratamos de ofrecer más alternativas, tanto de lugares como de horarios", indicó Fabio Muñoz, a cargo del Programa Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.

Por eso se pusieron en marcha los operativos nocturnos, como ya sucedió en el Parque de Rivadavia o en un salón (ex Renatto) de Capital.

Por otro lado, la Dirección Materno Infancia salió a destacar la importancia de vacunar a los chicos ante la cercanía del inicio de clases. "La transmisión de covid en las escuelas depende de las tasas locales de transmisión, tipo de variante circulante, cobertura de vacunación local y cumplimiento de protocolos de prevención, constituyendo las estrategias en capas las más eficaces para evitar la propagación del virus en entornos escolares. Los brotes de covid documentados a la fecha se relacionaron a falta de cumplimiento de protocolos de prevención. Y si bien el riesgo de que haya resultados graves en niños y niñas infectados por coronavirus es bajo, pueden infectarse y transmitir la enfermedad, presentando complicaciones y cuadros graves aquellos con situaciones de comorbilidad subyacente", indicaron los pediatras de Materno Infancia.

Además, aclararon que las vacunas contra el covid se pueden aplicar junto a cualquier otra vacuna, pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes sin requerir intervalo entre las dosis.

Destacado:Hubo apenas 50 nuevos casos

El Ministerio de Salud Pública informó ayer que hubo 50 nuevos casos de covid, según se desprende del parte diario. La cifra, que confirma la contracción en la curva de contagio, ahora eleva el acumulado en pandemia a 144.094 infectados; a la vez que la positividad ayer fue del 11%.

La cantidad de personas con proceso infeccioso en curso es de 442, en tanto que los pacientes en áreas covid de hospitales y clínicas son 14 (entre los internados hay un niño). De ese total, 6 personas permanecen internados en terapia intensiva, 1 de los cuales recibe asistencia respiratoria mecánica.

Por otro lado, ayer no hubo decesos por covid, por lo tanto el total de fallecidos en pandemia es de 1.313.

Cobertura

1,7 Millones de dosis de vacunas anticovid envió Nación hasta ahora a San Juan, a lo largo de la pandemia. De ellas, la provincia ya aplicó 1.562.195, es decir, el 91% del total. A su vez, fueron colocadas 697.454 primeras dosis; 615.167 de la segunda y en cuanto a los refuerzos, la provincia administró hasta ahora 205.285.