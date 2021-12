Nadie, seguramente nadie, habría imaginado que uno de los clásicos mayores del fútbol mundial entre los seleccionados de la Argentina y Brasil se jugaría en San Juan. Y no fue un partido amistoso. Fue un choque de esos que contagia adrenalina. Que emana emociones por todos lados. Porque fue por "los porotos en juego" como se dice cuando algo importante está en el medio. En este caso jugaban por sumar puntos por las Eliminatorias al próximo Mundial Qatar 2022. Y ese partido, que todo el mundo quiere ver "en vivo y en directo", se jugó en el estadio "San Juan del Bicentenario" el 16 de noviembre. Sí, allí en suelo pocitano. Con los ojos del mundo viéndolo. Ni siquiera el propio Buenos Aires pudo ser sede de la llamada (por los brasileños) revancha de la final de la Copa América. Esa que terminó ganando la Argentina en propio suelo brasileño meses antes.



Y allí estaban la albiceleste y la verdeamarela cara a cara. En el estadio sanjuanino que lucía espléndido. Pintado con los colores argentinos y con tribunas hasta el tope de gente. Justo en este año tan raro que todavía recibe los coletazos del tristemente célebre covid. Ahí estaba el mismísimo Lionel Messi. El astro mayor del fútbol mundial. Y sus compañeros de la histórica hazaña en el Maracaná ganándole al propio Brasil esa Copa América que tampoco se olvidará fácilmente. Y enfrente todos menos uno: Neymar. Justo el ídolo que llegaba lesionado a la cita. Igual, ver frente a frente esos colores, ponía la piel de gallina.



Ese Argentina-Brasil difícilmente en lo que nos queda de vida, vuelva a jugarse por los puntos aquí en San Juan. Marcó un hito para lo que rodea al deporte en San Juan.



Y este año, si de fútbol se trata, el mismo estadio Del Bicentenario tuvo dos definiciones del fútbol mayor de AFA. En enero, Boca Juniors y Banfield definieron la llamada Copa "Diego Maradona". Se la llevó el Xeneize por penales, aunque en las tribunas la gente brillaba por su ausencia por aquello de las restricciones por la pandemia. Después, a principios de junio, llegó otra definición y también sin público (en realidad con un puñado de hinchas que figuraban como "dirigentes"). Fueron Racing y Colón de Santa Fe por el partido decisivo de la Liga Profesional de Fútbol (las semifinales Boca-Racing y Colón-Independiente también fueron en el estadio pocitano). Los santafesinos festejaron a rabiar ganándole el título a La Academia.



En octubre, precisamente los días sábado 16 y domingo 17, el bello y nuevo Circuito "San Juan Villicum", ubicado a los pies del cerro del mismo nombre, fue escenario de una nueva presentación del espectacular Superbike del motociclismo mundial. Pilotos de distintas partes del mundo en una competencia de jerarquía internacional que en la Argentina casi que no tiene antecedentes (en Santiago del Estero este año se canceló la competencia similar de Moto GP). Las competencias fueron transmitidos por una cadena internacional de televisión y los carteles de San Juan se vieron en muchas partes del mundo.



El ruido de motores no tuvo su punto final con las motos del Superbike sino que siguió con los autos. Fue de nuevo en el Villicum, lugar en el que definieron la temporada en fines de semana sucesivos las categorías Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras y Turismo Nacional. Un plato fuerte por fin de semana. Una auténtica definición sin precedentes en el automovilismo nacional. Y todo eso en San Juan.



Y, cerrando el año, otras cosas trascendentales. Primero la presentación oficial de la "Vuelta de San Juan" de ciclismo en su edición 2022, que se realizó primero en San Juan en una espectacular función en el teatro Del Bicentenario y después en Capital Federal, específicamente en la mítica Bombonera, donde se corrió un circuito Criterium en el que participaron reconocidas figuras del deporte nacional. La "Vuelta de San Juan" es una competencia de tremenda importancia internacional que a fines de enero y principios de febrero de 2022 tendrá una nueva edición en las rutas sanjuaninas.



Y después la realización del Sudamericano de Gimnasia Artística (vino por primera vez a la provincia) y la fase final del Argentino de Clubes de futsal, que se definió acá. Ambos torneos se disputaron en el Complejo Deportivo La Superiora.



Por todo eso el 2021 quedará grabado como un año inolvidable para el deporte en San Juan.



San Juan fue sede de la consagración de varios. Por ejemplo la del suizo Dominique Aegerter en la categoría Super Sport, telonera del Superbike, que se consagró campeón mundial de la especialidad en El Villicum. También la Selección Argentina de fútbol que con el empate en blanco ante Brasil (y ayudado por otros resultados) consiguió su pasaje al Mundial Qatar 2022. Y los títulos en automovilismo de Mariano Werner (TC) y Kevin Candela (TC Pista).





Convenio con el COA



Queda como broche de oro al año inolvidable que logró concretar el deporte sanjuanino aquel convenio entre la provincia y el COA (Comité Olímpico Argentino). El mismo, que fue firmado en Capital Federal, le brinda a San Juan carácter de sub-sede del organismo, siendo un caso único en Latinoamérica. San Juan se verá beneficiado por la visita de deportistas de alta competencia y por cursos y reuniones de carácter olímpico.



4 de abril - El Wey y un golpe demasiado bajo



Alberto Zapata, el "Wey" como se lo conocía en el ambiente del motociclismo, falleció a sus 23 años, en la provincia de Córdoba. Lo hizo tras sufrir una caída y ser arrollado por otros dos competidores en una prueba de enduro disputada en localidad de San Agustín. El piloto se había recuperado de una amputación de su brazo izquierdo en noviembre del 2020 en un accidente de tránsito y pudo volver a competir. Una multitud lo despidió dos días después.





4 de junio La despedida del Apache



El último ídolo de Boca, Carlos Tevez, anuncia que deja el club haciendo uso de una de las cláusulas que tiene en su contrato. El Apache, de 37 años, sumó 11 títulos en tres ciclos en el club y dejó abierta por entonces la chance de seguir jugando profesionalmente, algo que aún no ocurrió.





5 de agosto Impacto mundial: Messi deja el Barca



El Barcelona anuncia la salida por la no renovación del contrato de su máxima estrella: Lionel Messi. Luego de 21 años (35 títulos obtenidos) y cuando todo hacía indicar que cerraría un nuevo vínculo, el rosarino debió marcharse finalmente al París Saint Germain. El mundo se sacudió por su salida inesperada, que según el club catalán se dio por "problemas económicos".





7 de agosto Tres sanjuaninos y el sueño de bronce

Los voleibolistas sanjuaninos Bruno Lima (goleador de la selección), Matías Sánchez y Federico Pereyra alcanzaron el bronce olímpico en "Tokio 2020" tras superar en un partido histórico a Brasil 3-2. En el juego por la presea, Lima aportó 13 puntos. Sólo otro sanjuanino, el también voleibolista, Raúl Quiroga, en "Seúl '88" había obtenido una medalla, siendo también la de bronce.





16 de agosto Jáchal: un salto a la historia



El Expreso del Norte obtuvo el ascenso a la segunda categoría de básquetbol del país tras coronarse en el Final Four del Torneo Regional que se disputó en Córdoba. El equipo de Germán Salles se metió entre los mejores de este deporte en el país al llegar a la Liga Argentina, reeditando lo hecho por Lanteri e Inca Huasi en la década del '80.



20 de agosto Scola deja su enorme legado



El último basquetbolista de la Generación Dorada aún en actividad, Luis Scola, a los 41 años, anuncio su retiro tras la participación con el seleccionado argentino en "Tokio 2020". Dejó para siempre ser el máximo goleador de la albiceleste y el récord en esta disciplina de haber disputado cinco Juegos Olímpicos, obteniendo un oro y un bronce.

