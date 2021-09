El despertar después de la pandemia no fue nada fácil, hace apenas un año pudimos reabrir las puertas de la pileta para nuestros nadadores y amigos. La rigurosidad en cumplir con los protocolos, la adaptación de la gente y su miedo, entendible, organización de los espacios, etc. Fueron algunos de los factores que nos dificultaron el inicio de la actividad. Pero eso no nos quitó el deseo de progresar y seguir creciendo.

Hoy en nuestros 3° aniversario de climatizada celebramos, poder en el trascurso de estos meses tan duros, lograr muchas cosas que nos ayudaron a mejorar nuestra institución.

Como lo son:

- Finalización de nuestro vestuario

- Aislación térmica en toda la superficie del natatorio

- Climatizado y humidificador industrial

- Se terminaron los sanitarios del gimnasio

- Entre otras

Como así también nuevas actividades:

- Crecimiento alentador del equipo y escuela de natación.

- El trabajo en equipo con la integración de la institución Meraki y Leticia (profesora de Acua Zumba)

- Gimnasio, donde los profesores Facundo y Cristian se encargan de las actividades: Funcional, Musculación, Personalizados, Zumba y Karate.

- Así como también coordinan: escuela de fútbol, fútbol adultos: masculino y femenino. Muy pronto también escuela de básquet, vóley entre otros

- La fundación Tweety a través del proyecto ALAS, también se suma a las actividades de inclusión con chicos con discapacidad, tanto en el agua como en las canchas. Y muy pronto su propia sala de psicomotricidad

Agradecemos a cada uno de ellos por confiar en nosotros y construir juntos un espacio multidisciplinar.

Al igual que todos nuestros clientes por seguir eligiéndonos y hacer de este lugar un habiente de entrenamiento, disfrute y felicidad.

Por último, comentarles algunas novedades y SORPRESAS:

Se vienen:

- Nuevos horarios de natación adultos

- Nuevos horarios de AquaFit

- Torneos para chicos, adolescentes y grandes

- Seguiremos con nuestras típicas salidas para prácticas y actividades al aire libre, Catamarán, Trekking, Kayak, y muy pronto volveremos a nadar en Aguas abiertas

- Trabajando junto a la ACT pretendemos establecer una escuela de triatlón tanto para niños y grande

SORPRESA

Un nuevo proyecto se asoma al Almendro, el cual les serán muy útil y necesaria para nuestros deportistas, para que consigan seguir adelante con sus objetivos propuestos

Dentro de poco se les revelara lo que preparamos para ustedes, por el momento solo diremos que se viene un trabajo: PENSADO PLENAMENTE EN SU BIENESTAR, DE MANERA MÁS INTEGRAL

Una vez más agradecemos a toda la familia de El Almendro Sport por permitirnos brindarles lo mejor a cada uno y ser parte de su esfuerzo y la garra que ponen.

¡Nuestras puertas están siempre abiertas para recibir a más clientes que se quieran sumar a estas hermosas iniciativas!