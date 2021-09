El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$58 millones para un proyecto que promoverá la recuperación de la producción de la provincia de San Juan, en especial de las pequeñas y medianas empresas, tras el impacto del Covid-19, informó hoy lunes el organismo multilateral en Washington.



En un comunicado, el BID indicó que "el proyecto apoyará la recuperación económica y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como sostén de empleo en la provincia, mediante la provisión de financiamiento productivo".



La entidad remarcó que "se espera beneficiar a mipymes de los sectores priorizados en el Plan Estratégico San Juan 2030. Esto sectores incluyen al agropecuario, industrial, comercio, investigación, desarrollo e investigación tecnológica (I+D+i), construcción, turismo, energías renovables, economía del conocimiento, servicios y logística".



El BID puntualizó que "el apoyo financiero se canalizará a través de instituciones financieras intermediarias elegibles, mediante un mecanismo competitivo de subastas, el cual asegurará que al menos el 25% de la cartera sea destinada a empresas lideradas o de propiedad de mujeres, y que al menos el 15% se coloque en inversiones verdes que contribuyan a la mitigación o adaptación al cambio climático".



Asimismo, se brindará apoyo no financiero dirigido a mejorar la capacidad de las mipymes provinciales para acceder a financiamiento productivo, con asistencia técnica a la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, así como con aportes no reembolsables a las empresas beneficiarias.



Más adelante, el organismo multilateral subrayó que "la asistencia técnica incluirá, entre otros componentes, la formulación de diagnósticos y proyectos de las cadenas productivas priorizadas que permitan identificar acciones de apoyo específico a las mipymes beneficiarias; el desarrollo de planes de acción para reducir las brechas identificadas en los diagnósticos -particularmente las relacionadas con brechas de género- en el financiamiento y digitalización de las empresas; y la implementación de un sistema de seguimiento para rastrear el uso de los créditos para inversiones verdes".



Los aportes no reembolsables estarán dirigidos a las mipymes beneficiarias o grupos asociativos de ellas para ejecutar los proyectos identificados en los estudios implementados, incluyendo acciones para acortar la brecha de género, promover inversiones verdes o impulsar la digitalización de las empresas.



El informe del BID destaca que "esta operación se encuentra alineada con las prioridades de la Visión 2025 del BID para lograr la recuperación y el crecimiento inclusivo de América Latina y el Caribe, en las áreas de digitalización de las mipymes, cambio climático, género e inclusión, e integración regional".



El crédito del BID de US$58 millones es por un plazo de 25 años, con un período de gracia de 5 años y medio y una tasa de interés basada en la Libor, y tiene una contrapartida local de US$10 millones.