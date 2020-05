San Juan avanza en la concreción de un plan estratégico para reactivar la actividad turística en toda la provincia tras la parálisis provocada por el coronavirus y también en la confección de protocolos de bioseguridad que permitan el funcionamiento de los hoteles, los restaurantes y otros servicios, informó el Ministerio de Turismo y Cultura local.



El plan, denominado San Juan para los sanjuaninos, propone conocer distintos atractivos provinciales bajo un estricto protocolo sanitario y en algunos casos con importantes descuentos en alojamientos y actividades turísticas.

En rueda de prensa, el gobernador Sergio Uñac dijo este viernes que “el sector hotelero va a demorar un tiempo para que pueda volver, aunque pensamos, sin que esto sea un anuncio, en reactivar el turismo interno en la provincia. Si bien tenemos los límites cerrados, todos los días ingresan unos 300 camiones de carga cuyos conductores son controlados, pero tenemos que reconocer que vivimos en épocas de pandemia”.



Por su parte, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, señaló que "si las condiciones que tenemos en la provincia en relación a la pandemia de coronavirus siguen siendo favorables, y los logros se mantienen en los próximos meses, podremos retomar la actividad en forma local y sin salir de la provincia".



"La idea no se aplicará a corto plazo y todo dependerá de cómo avance la pandemia en la provincia y de que no se detecten nuevos casos positivos de coronavirus", agregó.



Grynszpan sostuvo que "si se mantienen las condiciones que tenemos en relación a la pandemia es posible imaginar que los sanjuaninos puedan alquilar una cabaña y comenzar a reactivar la actividad en los municipios", aunque aclaró que esa experiencia "se podrá concretar un poco más adelante".



La funcionaria provincial subrayó que en una primera etapa "la apertura será para los sanjuaninos" y descartó que se puedan establecer corredores sanitarios para recibir visitantes de otras provincias.



"La idea es mover el turismo interno, luego hacer una evaluación de la situación sanitaria y si todo está bien, y en las provincias vecinas se da la misma circunstancia, comenzar la integración regional, algo que entiendo no se dará antes de octubre", remarcó.



San Juan, que registra apenas cinco casos de coronavirus sin ningún fallecimiento, cuenta con algo más de 3.000 trabajadores en relación de dependencia en actividades vinculadas a la hotelería y la gastronomía y otros 1.000 en la prestación de otros servicios para los turistas.



La actividad turística provocó un impacto económico de unos 450 millones de pesos durante la temporada de verano sanjuanina, con una ocupación promedio del orden del 80% de sus 8.000 plazas hoteleras.