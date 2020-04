La noticia del paro sorpresivo de transporte público que comenzará este mediodía y se extenderá por 24 horas en la provincia y en otros distritos del país sorprendió a las autoridades provinciales. Es que los choferes locales cobraron la totalidad del sueldo de marzo y tienen garantizado el de los meses venideros.

Desde el gobierno buscan destrabar el conflicto para garantizar el servicio esencial en medio de la emergencia sanitaria.

“El paro acá no tiene pies ni cabeza. Yo entiendo la solidaridad con los trabajadores de otras provincias, pero no es la situación de San Juan y no compartimos la medida”, reconoció la ministro de Gobierno, Fabiola Aubone.

“Entiendo la solidaridad del gremio, pero en tiempos como los que corren hay que priorizar otras cosas. Podrían apoyar las medidas, sin parar los colectivos. Nadie discute que la ganancia está reducida, es una realidad, pero hay otros sectores que no están cobrando porque no están trabajando”, agregó.

En este sentido explicó que llevan adelante reuniones con el propósito de destrabar la medida de fuerza y garantizar el servicio. “La prioridad del gobernador es resguardar a los trabajadores y por eso no se tomarán medidas que los perjudiquen, por eso no se entiende la decisión del gremio”, contó Aubone.