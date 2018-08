En los último días se conoció el ajuste del Gobierno nacional llegó a las vacunas contra la meningitis y San Juan no fue la excepción, ya que desde el Ministerio de Salud solicitaron 20000 dosis y sólo llegaron 4.300. Sin embargo, la titular de la cartera, Alejandra Venerando, garantizó la cobertura para los niños de hasta 11 años en la provincia, al menos por este 2018.

“La Nación no ha estado cumpliendo con la entrega de vacunas y a nosotros sí nos interesa que la población esté cubierta. Tenemos 4300 de las 20000 que pedimos y, si el resto no llega en dos semanas, la Provincia va a salir a comprar las dosis necesarias porque no tenemos que ampararnos en una espera infructífera”, dijo este jueves Venerando.

En el mismo sentido, la ministra manifestó que “vamos a garantizar las vacunas para los chicos de hasta 11 años en este 2018, porque en el 2019 haremos un relevamiento y evaluaremos las necesidades”.

Una vez realizada la correspondiente distribución se dará prioridad en principio a los niños de 3 y 5 meses, hasta tener información desde Nación de la llegada de las demás dosis solicitadas.