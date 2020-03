El Gabinete de Uñac en pleno, en la conferencia de prensa

El gobernador Sergio Uñac convocó a su Gabinete de forma urgente para tratar un tema único que preocupa al mundo, al país y, por ende, la provincia: el coronavirus. Luego los funcionarios dieron una conferencia de prensa para explicar las medidas que se resolvieron, la mayoría anunciadas los días anteriores.

La ministra de Salud Alejandra Venerando fue quien encabezó el encuentro con los periodistas y dio detalles de lo actuado y sobre una partida especial de dinero para hacer frente a algunos insumos clave ante esta pandemia.

“En la Argentina no se ha detectado virus circulante hasta el momento por lo tanto los casos que tenemos de pacientes son importados. No hay casos autóctonos, no tenemos virus circulante, es de aclarar ni en la Nación ni en la provincia contamos con virus circulante. Los dos casos de estudio en la provincia dieron negativos”, destacó la funcionaria.

Venerando contó que dentro de Salud hay un comité “conformado por actores intersectoriales lo cual nos va a permitir tomar decisiones en conjunto” y de “un protocolo de actuación con medidas preventivas de contención, no de mitigación como lo es en el resto del mundo”.

Como novedad, la jefa de Salud de la provincia contó que se dispuso un “presupuesto aparte” de 15 millones de pesos para la compra de insumos como lo son barbijos, alcohol en gel y guantes, fundamentalmente para protección del personal de salud y personas que lo requieran, además de capacitación del personal sanitario y otras instituciones”.

Lo que dijeron los otros ministros

Claudia Grynszpan, ministra de Turismo

La funcionaria afirmó que tomaron medidas de prevención como: trabajar con los hoteles para completar un formulario con los datos de los turistas extranjeros que se alojan en San Juan. Además, se están brindando capacitaciones al sector privado como de museos, teatros y parques que tienen contacto con los turistas.

"Es una manera de respetar al turista y a nuestra comunidad", dijo en conferencia de prensa.

Felipe de Los Ríos, Ministro de Educación

“La actividad escolar sigue normalmente, fortaleciendo la higiene sobre todo en lo que tiene que ver con un lavado adecuado de manos”, expresó el titular de la repartición.

Además, reiteró que aquellos docentes, personal en general y alumnos que hayan viajado a los países con virus circulante tienen, por resolución, la inasistencia justificada.

Jorge Chica, secretario de Deportes

El funcionario ratificó que se suspendieron el Panamericano y Sudamericano de ciclismo.

“Las competencias de carácter nacional no corren riesgo y por eso se realizarán al igual que los Intercolegiales y Juegos Evita”, afirmó durante la conferencia.

Carlos Munisaga, secretario de Seguridad

El funcionario detalló los controles llevados adelante en los ingresos a la provincia sobre turistas extranjeros con el fin de conseguir información detallada de su lugar de origen y de esa manera tomar los recaudos determinados en los protocolos de salud.