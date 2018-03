Un gran espejo. El Dique Punta Negra estuvo lleno de kayak y el catamarán se lució en el centro. Muchas personas disfrutaron en la playita del embarcadero. Hubo turistas de varias provincias.

En uno de los paradores de la Ruta Interlagos Eliana González, Florencia Correa y un grupo de amigos no pararon de sacarse fotos. En el embarcadero, las familias coparon la playita del Dique Punta Negra y disfrutaron del sol sanjuanino, mientras que decenas de kayak de colores le dieron un toque distintivo al espejo de agua. Así, turistas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otras provincias, hicieron que el Dique Punta Negra se volviera la gran estrella de esta Semana Santa.



Desde antes de las 9 la gente comenzó a circular por la Ruta Interlagos. Al llegar al Dique Punta Negra el paisaje fue increíble. Ciento de autos estacionados en los paradores y el embarcadero. Miles de personas fotografiando cada rincón del incomparable paisaje y los chicos jugando en la orilla del dique como si estuvieran en el mar. Sin embargo, la cantidad de gente no influyó para que el lugar dejara de transmitir mucha tranquilidad y placer.



"Esta es mi tercera visita a San Juan, pero nunca había conocido este lugar tan bello. Esta vez decidimos visitar la ciudad y conocer lugares cercanos. No nos imaginábamos que había tanta belleza a sólo 40 minutos del centro", dijo Carmen Soto, de Santa Fe.



Al igual que ellos muchos turistas de otras provincias e incluso los sanjuaninos optaron por conocer esta ruta y el dique. Los kayaks fueron una de las grandes atracciones entre los foráneos quienes hicieron que durante toda la jornada el dique estuviera lleno de estas embarcaciones. Por su parte, los sanjuaninos que visitaron este paisaje quisieron ver el catamarán. Esta embarcación ayer aún no podía ser usada porque faltaba el muelle, sin embargo el catamarán se lució en el medio del dique.

Para comer



En uno de los paradores de la Ruta Interlagos los turistas pudieron comprar comidas, bebidas y hasta helados. Hubo varios carritos que ofrecieron este servicio durante toda la jornada a los visitantes.



Seguridad



Camino al Dique Punta Negra hubo muchos controles policiales para prevenir accidentes de tránsito. Mientras que en el dique la gente de Náutica custodió la seguridad de los turistas. Hubo guardavidas todo el día.