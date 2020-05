En las últimas horas, Roberto Dohmen se hizo cargo del caso de la médica infectada con coronavirus en San Juan. Es el tercero en ocupar el cargo desde que la denuncia del Gobierno tomara estado público. Si bien aseguró que aún no puede hablar con la mujer porque está incomunicada, aseguró que la profesional se contagió "trabajando" y no por ser hermana del transportista.

"Fui designado por un familiar porque todavía no hablé con ella. Como todos en la sociedad, estuve prejuzgando, pero me nutrí de información, me reuní con médicos, llamé a otros y la versión que circula no es así", dijo en el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

Según Dohmen, la doctora ingresó al área de aislamiento porque era la designada y recibió al hermano en calidad de médica. "Fue el hermano pero podría haber sido cualquiera", señaló. "Ordenó el hisopado, lo cual fue muy importante porque con tres negativos que ya tenía hubiera ido a una sala común", indicó.

Además, el abogado justificó que no hubo ninguna falla en el accionar de la mujer porque si

"hubiera violado algún protocolo no habría firmado la historia clínica".

Por otra parte, desmintió que la implicada haya tenido contacto con su familia después de contagiarse o haya participado de una fiesta. "Ella no ve a su familia desde el 3 de mayo, antes de estar con el hermano. De hecho, con el hijo y la pareja dormían en habitaciones separadas porque trabajaba en área Covid", manifestó.

Dohmen dijo que el juez, quien aún no se expide sobre el pedido de eximición de prisión realizado por el letrado anterior, va a habilitarle un celular a la médica para que pueda hablar con su hermana y con una psicóloga.

"Se contagió ejerciendo su profesión", concluyó.