El 2021 que hoy culmina fue el año de una legislativa nacional más, pero todo el proceso electoral, desde su inicio hasta su resultado y aún más allá, representó un verdadero sacudón para la política. El oficialismo, bajo el timón de Sergio Uñac, se quedó con uno de los pocos triunfos a nivel país, aunque estuvo a casi nada de perder. En ese marco, el Gobernador zamarreó las piezas a su alcance: cambió un tercio del gabinete e impulsó la modificación del Código Electoral, entre otras movidas. Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC), cómodo en la discusión nacional, sufrió y tuvo que enfrentar remezones cuando sus referentes tuvieron que debatir temas y conductas locales, además de que miembros del frente acusaron golpes desde el punto de vista judicial.



Uñac jugó fuerte cuando salió a plebiscitar su gestión para respaldar a sus candidatos, los del Frente de Todos (FdT). Arriesgó mucho, teniendo en cuenta que, a medida que se fue acercando la fecha de la primera cita electoral, la imagen del presidente Alberto Fernández estaba muy desgastada, por lo que la oposición hizo campaña sobre esa debilidad y en ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso. El sanjuanino salió airoso, por lo que se convirtió en el primer gobernador, tras el regreso de la democracia, en sortear una oleada de rechazo al Gobierno nacional durante una legislativa, lo que se vivió en varios puntos del país.



Ahora, la derrota estuvo cerca, a un punto y medio, y fue algo que corrió como un escalofrío en el oficialismo. Tras la ajustada victoria, Uñac se reunió con su gabinete y los intendentes del palo, a los que les adelantó que el año que viene imprimirá y pedirá mucha gestión, leáse, obra pública que le llegue directamente a los vecinos. Será la antesala del comicio 2023, en el que se pondrán en juego todos los cargos y en el que sí pesará mucho la administración de gobierno y sus resultados.



Si bien había adelantado que iba a analizar si metía cambios en su equipo en la mitad de su segundo mandato, lo cierto es que fue un buen argumento para llevar a cabo movimientos tras una elección. Así, Uñac renovó las conducciones de cinco de las 15 reparticiones (Gobierno, Producción, Educación, Ambiente y Ciencia y Tecnología). En una de ellas, en el Ministerio de Gobierno, eligió darle un perfil más político con la designación de Alberto Hensel. Es decir, una especie de relanzamiento de gestión.



El otro sacudón que ejecutó el pocitano fue la reforma del Código Electoral, en la que eliminó las PASO, con la presentación del proyecto a contra reloj, con tratamiento sobre tablas y su aprobación por mayoría. La movida no sólo generó el rechazo de la oposición, sino también de un espacio interno del bloque PJ y una eventual participación en otro armado político son temas que se verán en 2022.



Por el lado de la oposición, Eduardo Cáceres, del Pro, comenzó el año procesado por provocarle lesiones a Gimena Martinazzo, expareja y vice del partido, y lo termina con la confirmación de la Cámara Penal. El primer fallo judicial lo sacó de la carrera legislativa, ya que se ponía en disputa su banca en Diputados y era un hecho que iba a ir por otra reelección. Marcelo Orrego, líder de JxC, llenó ese casillero con una mujer de su partido, Producción y Trabajo: Susana Laciar, que encabezó la lista y resultó electa. El segundo lugar quedó para el macrista Enzo Cornejo, quien fue denunciado por presunta malversación de fondos del partido cuando era secretario, dado que hoy es el presidente.



La coalición que lideró Orrego hizo una elección histórica y, en dos años, su crecimiento fue de 12 puntos. No obstante, el santaluceño y otros referentes no han contestado o se han sentido incómodos cuando hay temas delicados, como cuando Orrego cumplió una orden de JxC nacional para no dar quórum en una sesión en la que se iba a aprobar la jubilación especial de los trabajadores de viña o cuando una legisladora local de su espacio copió un proyecto de un par mendocino.



Una figura disruptiva fue Marcelo Arancibia, de Consenso Ischigualasto, quien interpeló tanto al oficialismo como a la oposición. Así, denunció al bloquista disidente Enrique Conti, vocal del Tribunal de Cuentas, por hacer actividades políticas en JxC cuando su cargo se lo impide, según la Constitución. También expuso una actividad proselitista del FdT en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con la presencia del rector y la vice, lo que causó revuelo en la casa de altos estudios.

En enero, el gobernador Sergio Uñac integró la comitiva argentina que encabezó el presidente Alberto Fernández en Chile. Durante dos días mantuvo encuentros binacionales, con el objetivo de fortalecer la región, a través de una amplia agenda política, comercial y cultural. La prioridad del mandatario local fue seguir las conversaciones para la construcción del túnel de Agua Negra.

EN CAMPO. Al día siguiente del terremoto, el presidente Alberto Fernández visitó San Juan y anunció fondos para la construcción de 1.800 casas para las familias damnificadas.

VISITAS

El FdT recibió las visitas del presidente Alberto Fernández y de casi todos sus funcionarios, como Santiago Cafiero, Matías Kulfas, Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Eduardo De Pedro. Por su parte, JxC contó con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau, entre otros.

OTROS HECHOS

>> 19 de enero

Visita presidencial tras el terremoto



El presidente Alberto Fernández llegó a San Juan un día después de terremoto. Al recorrer las zonas afectadas, anunció recursos para la construcción de 1.800 casas. Seis meses más tarde, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció fondos para 1.800 casas más, cifra que luego, en agosto, se transformó en 3.000. Fernández volvió a la provincia en el marco de la campaña electoral de cara a las PASO de septiembre. En su visita, dio un fuerte apoyo a la gestión uñaquista por el proyecto minero Josemaría, luego de que La Rioja solicitara beneficios en el reparto de regalías.

>> 26 de febrero

Puesta en marcha del sistema acusatorio



Tras años de fracasos y demoras en la resolución de causas con el viejo sistema penal, la Corte de Justicia puso en marcha el sistema acusatorio, lo que dio inicio a la investigación fiscal.

>> 12 de abril

Cambio de autoridades en el Partido Bloquista



Luis Rueda obtuvo una contundente victoria en los ocho distritos en los que hubo interna bloquista. El joven dirigente se había consagrado presidente del partido de la estrella al conseguir la mayoría de los votos dentro de la Convención partidaria, pero restaba definir las autoridades en los distritos en los que no se pudo cerrar una lista consenso. La oposición estuvo encabezada por la expresidenta del partido, Graciela Caselles. El comicio bloquista fue uno de los primeros que se realizó en el marco de pandemia.

>> 13 de abril

Jury a un juez por causas atrasadas



Una auditoría en febrero en el juzgado de Jáchal arrojó que el juez Javier Alonso arrastraba serias irregularidades en el manejo de las causas, con una inacción en 525 expedientes ingresados en un año. Tal situación derivó en que el máximo tribunal pidiera la destitución del magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento. Tras seis meses de proceso, Alonso fue removido por negligencia, morosidad injustificada y falta de los deberes a su cargo.

>> 7 de junio

Juicio por la muerte de un alumno de Ingeniería



Tras poco más de 11 años, el rector Oscar Nasisi fue condenado por el delito de homicidio culposo por la muerte del alumno Fernando Reinoso, quien falleció electrocutado. Al momento de la muerte, Nasisi era decano de Ingeniería y también fueron condenados el exsecretario de Ingeniería, Alfredo Daroni, y el exsecretario de Obras de la UNSJ, Joaquín Roso.

>> 1 de julio

Elecciones en la UNSJ tras un año postergadas



Luego de que en 2020 las elecciones de la UNSJ fueran postergadas sin fecha, la casa de altos estudios promovió la renovación de autoridades para este año. El comicio estaba previsto para el 10 de junio, pero fue suspendido por la Justicia Federal. Hubo apuro por la finalización de los mandatos. Tadeo Berenguer (foto abajo) fue electo luego de tomar la posta tras el fallecimiento de la candidata a rectora, Mónica Coca.

>> 19 de agosto

Puja por la renovación de cargos en el Foro de Abogados



El Foro de Abogados llevó adelante dos elecciones en un año. En febrero, la lista Foro Independiente, que en sus filas tiene a dirigentes de Cambiemos, se impuso con Sofía Lloveras en la vicepresidencia y la mayoría del Directorio. En agosto, el armado de Unidos por el Foro, con principal apoyo de la agrupación de Abogados Justicialistas, presentó como candidato a presidente a un joven profesional, Marcelo Álvarez de 35 años, quien obtuvo la victoria.

>> 26 de noviembre

Dos funcionarios judiciales involucrados en causa de violencia

Mario Parisí, prosecretario de la Corte, fue denunciado por su expareja por una presunta agresión en la que le habría ocasionado lesiones en un contexto de violencia de género. Por la causa, otro secretario del máximo tribunal, Juan Pablo Ortega, quedó en la mira por encubrimiento, ya que la mujer indicó haber tenido contacto telefónico en el que, presuntamente, el funcionario le solicitó que reviera la denuncia y, así, favorecer a Parisí. En el expediente está el médico Jorge Gil, amigo de Parisí, también involucrado por encubrimiento.

LA CIFRA 76 mil millones de pesos serán destinados a obras en 2022, según quedó plasmado en el presupuesto provincial. El 31 por ciento del total.