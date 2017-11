En su casa. El bebé que actualmente tiene 3 meses está viviendo en su casa de Chimbas, con su mamá y su familia materna.

Hace poco más de un mes un caso revolucionó a la Comisaría 2da de Concepción. Una pareja de adultos llegó discutiendo porque ninguno quería hacerse cargo de su hijo de 2 meses. En ese momento, intervino personal del 102 y el bebé quedó al resguardo del Estado, en una residencia de la Dirección de la Niñez. Tras varias investigaciones la Justicia y la Dirección de la Niñez decidieron que el niño volviera a su casa con su mamá y el resto de su familia materna. Marcelo Bartolomé, director de la Niñez, explicó que aún hacen un seguimiento de la familia.



El caso conmocionó a la provincia. "Ahora el bebé está con su mamá, pero nosotros seguimos haciendo trabajos relacionados a los psicológico y social. Además, algunos trámites relacionados con el papá. Él está ausente y no convive con la mujer, pero igualmente hay que hacer cumplir la responsabilidad", dijo Bartolomé y comentó que siguen en contacto con la mamá del bebé. Es que ellos deben continuar con entrevistas para ver la evolución y consolidación de los vínculos afectivos.



"El vinculo que tenía el bebe con su mamá fue una de las razones que llevaron a esta resolución. Desde el principio se trató de un vínculo existente. Ahora la idea es consolidarlo", agregó el funcionario y recordó que la mujer desde el primer momento se mostró arrepentida de la situación. Además siempre buscó hacerse cargo de su hijo. De hecho, durante el tiempo que el nene estuvo institucionalizado iba al menos dos veces por día a amamantarlo.



Hay que recordar que según Niñez el niño no fue abandonado ni entregado. "Ambos padres no se ponían de acuerdo sobre quién debía hacerse cargo. Niñez tomó la decisión de resguardarlo y profundizar respecto de la situación", reiteró Bartolomé y dijo que el niño ya fue asentado en el Registro Civil. Es que el pequeño estaba indocumentado, pues su mamá aludió que estaba esperando ver si el padre lo reconocía o no. "Lo del documento era un trámite que estaba a medias, que tenía que ver con parte del proceso de que el padre se hiciera cargo. Esto es bastante común. Hay mamás solteras que demoran la inscripción hasta que el padre va y lo reconoce. Esto es diferente a plantear que el chico no tenía documento porque la madre se dejó estar", concluyó el funcionario.

Datos

Los vecinos

Cuando ocurrió este caso, los vecinos dijeron que la mamá del bebé y su familia son muy tranquilas. Que se trata de gente que no se mete con nadie. Dijeron que la mamá del bebé vivía hacía poco tiempo en la Villa El Piojo y que que tenía más hijos.

Sin hablar

La mamá del niño y su familia nunca explicaron ante los medios cómo ocurrió este polémico caso. En la casa de la mujer siempre hubo mucho hermetismo. En una ocasión, un familiar de la mujer sólo dijo que no hablaban por recomendación de la abogada.