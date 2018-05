Está desesperada. Ya no sabe qué hacer ni a quién pedir ayuda. Nancy (pidió no revelar su apellido) vive día a día un verdadero calvario. Empleada doméstica, subsiste gracias a una pensión. Su hijo, de 19 años de edad, se droga desde los 13 y la situación se ha vuelto insostenible. Según relató a DIARIO DE CUYO el joven es violento y en más de una ocasión amenazó con matar a alguien e incluso suicidarse.

"Es algo muy delicado, que viene desde los 13 años. Iván estuvo en el Proyecto Juan y después en el Marcial Quiroga, pero el año pasado cayó en la cárcel porque lo encontraron con un ladrillo de marihuana, aún sabiendo que tenía una orden de internación. El médico pidió que lo llevaran a una comunidad, pero lo trasladaron a la cárcel de vuelta. Estuvo 9 meses preso, lo saqué con una condicional. Salió muy mal de ahí", dijo muy apesadumbrada.

Cuando nació, Nancy comenzó con un severo cuadro depresivo, por lo que el chico se fue a vivir con sus abuelos a Rodeo. Cuando murieron comenzó el drama.

"Sé que no he sido la mejor madre, que tengo muchas culpas, pero ya no sé qué hacer. Soy una madre soltera, él nunca conoció a su padre. Es violento. Grita, rompe cosas. Tuve que hacerlo detener muchas veces porque miedo a que me mate", agregó.

A Nancy le tiembla la voz, pero prosigue con su relato. "Hace unos días, en mi impotencia le tiré un zapato y se me vino con un serrucho. No ha llegado a pegarme, pero él lo dice, tiene delirios, puede matar a alguien o hacerse daño. Una vez sé hizo cortes en la cara porque quería plata, otra vez lo encontré tirado en la cama, parecía muerto. No le deseo esto a nadie, es muy feo", continuó. "Siempre me dice que está muy arrepentido de las cosas que hizo para conseguir droga, pero nunca me contó qué fue".

En su corta vida, Iván consumió de todo: porros, pastillas, cocaína, pegamento. "Dios quiere que salga una comunidad fuera de la provincia, que es lo que más deseo. No para sacármelo de encima, sino para recuperarlo, para que se rehabilite. Debe estar contenido con medicación. Tiene ataques de ira, me pide que rece por él. Tuve que sacar un préstamo para pagarle al abogado. No puedo trabajar ni hacerme los controles. Tengo que estar pendiente de él."