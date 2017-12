Clara Arrieta y su familia están desesperados. Es que, cuando menos se lo imaginaban, una pesadilla que creían superada volvió a sus vidas.

La mujer tiene 70 años y hace unos 20 le detectaron cáncer de mama. En ese entonces fue operada exitosamente, se recuperó y continuó su vida normalmente. Pero en octubre de este año una recaída la volvió a sumergir en las tinieblas de la enfermedad.

Clara estuvo hace unas semanas internada y le realizaron estudios. Según contó a DIARIO DE CUYO Ivi, su hija, la mujer no necesita que le practiquen quimioterapia, pero el oncólogo le recetó uno medicamentos "que son carísimos". "El hospital no los tiene y el PAMI está viendo si autoriza o no. Recién tiene que volver el 2 de enero, pero desde octubre hasta ahora sus valores tumorales subieron muy rápido de 175 a 470 y necesitamos esos remedios", explicó preocupada.

Como si fuera poco, el esposo de Clara también tiene problemas de salud. "Mi papá la necesita. Él está postrado en una cama por dos ACV y amputado. Está muy delicado", relató Ivi, y agregó que "necesitamos ayuda urgente, mi mamá no se quiere morir".

CÓMO AYUDARLA

Los remedios que necesita Clara son Ibrance Palbociclib 125mg. y Anastrozol Microsules 1mg. Para ayudarla comunicate al 156604649.